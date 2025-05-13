Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.0 комментариев
Путин выразил соболезнования родным и близким Гребешковой
Президент России направил слова поддержки после кончины заслуженной актрисы и вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гребешковой, вдовы известного режиссера Леонида Гайдая.
В опубликованной на сайте Кремля телеграмме отмечается: «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Нины Павловны Гребешковой».
Путин подчеркнул, что Гребешкова была светлым, талантливым и обаятельным человеком, а также замечательной актрисой, чьи роли полюбились многим поколениям зрителей. В президентском обращении отмечается, что ее большой творческий путь был наполнен яркими и запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа.
Гребешкова скончалась 10 мая на 95-м году жизни. За свою карьеру она сыграла около 130 ролей в кино, включая участие в таких известных фильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Кавказская пленница», «Не может быть!».