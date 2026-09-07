Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине

Tекст: Денис Тельманов

Уиткофф подвел итоги своих визитов в столицы России и Украины, передает РИА «Новости». По его словам, стороны смогли продвинуться в обсуждении важнейших вопросов урегулирования текущего кризиса.

«Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров», – написал Уиткофф в соцсетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе визита в Москву Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

Американский представитель назвал состоявшийся в Киеве диалог с Владимиром Зеленским весьма содержательным.

После этого делегация США завершила свой визит на Украину.