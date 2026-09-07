Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.2 комментария
Уиткофф заявил о существенном прогрессе в переговорах по Украине
Американский спецпосланник Стив Уиткофф отметил значительные успехи после визитов в Москву и Киев, касающиеся урегулирования украинского конфликта.
Уиткофф подвел итоги своих визитов в столицы России и Украины, передает РИА «Новости». По его словам, стороны смогли продвинуться в обсуждении важнейших вопросов урегулирования текущего кризиса.
«Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров», – написал Уиткофф в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе визита в Москву Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.
Американский представитель назвал состоявшийся в Киеве диалог с Владимиром Зеленским весьма содержательным.
После этого делегация США завершила свой визит на Украину.