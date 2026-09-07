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Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Мальков арестован по делу о хищении топлива
Бывший заместитель начальника подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков заключен под стражу по обвинению в хищении топлива, сообщил участник процесса.
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника главного управления МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова, передает РИА «Новости». Он проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении топлива.
«Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Малькова сроком до 5 ноября», – сообщил агентству участник судебного процесса.
Аналогичная мера пресечения была избрана для бывшего руководителя центра хозяйственного и сервисного обеспечения подмосковного главка МВД полковника Алексея Суярова.
Кроме того, фигурантами дела стали экс-начальник отдела ЦХиСО подполковник Анна Левина и председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов.
Ранее суд уже арестовал подчиненных Мартышову топ-менеджеров. В ближайшее время ожидается рассмотрение ходатайств следствия об аресте остальных фигурантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова по делу о хищении моторного топлива. Фигурантам этого уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы.
На фоне сообщений о задержаниях котировки топливной компании «Евротранс» резко снизились.