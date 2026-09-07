Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
МВД: ВСУ нанесли 37 тыс. ударов по гражданским объектам России в августе
В последний месяц лета украинские войска совершили 37 тыс. атак различными видами вооружений по российской гражданской инфраструктуре, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
В результате этих действий ранения получили свыше 1800 человек, сообщил дипломат, передает РИА «Новости». «Только за август месяц было 37 тыс. «прилетов» разного рода вооружений по гражданским объектам, 1840 человек пострадали», – подчеркнул Мирошник во время общения с журналистами в Пекине. Он добавил, что количество раненых достигло максимума как минимум с начала 2026 года.
Мирошник связал рост числа обстрелов и жертв среди мирного населения с выделением Европейским союзом дополнительных средств на закупку вооружений для Киева.
В конце августа от ударов украинских беспилотников за неделю пострадали более 400 мирных жителей российских регионов.
В начале того же месяца жертвами атак ВСУ по гражданским объектам за аналогичный период стали 49 человек.
Всего с начала текущего года в результате действий украинских войск погибли более 35 несовершеннолетних.