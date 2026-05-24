    США и Израиль нашли в Иране своего Керенского
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    МИД Армении ответил на заявления Лаврова о влиянии ЕС на Ереван
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    По Украине нанесен удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон»
    Погибших в Старобельске студенток решили похоронить в подвенечных платьях
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации, зарегистрированные в одной юрисдикции, но влияющие на все остальные. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    24 мая 2026, 16:05 • Новости дня

    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года

    Пашинян: Армения и Евросоюз отменят визовый режим не позднее 2028 года

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен максимум через два года, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    Власти Армении пообещали добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение ближайших двух лет на фоне резкого роста пассажиропотока, передает РИА «Новости». Об этом армянский премьер-министр сообщил в ходе предвыборной кампании в Ширакской области.

    «Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС», – подчеркнул глава правительства республики.

    Политик пояснил, что трудности с получением шенгенских виз вызваны резким увеличением числа выезжающих в Европу. За последние семь лет поток армянских граждан в страны Евросоюза вырос на 500%, из-за чего европейские посольства не справляются с нагрузкой.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал попытки западных стран втянуть Ереван в антироссийский лагерь. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также указывал на стремление армянского руководства сблизиться с ЕС, сохраняя при этом экономические выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие сотрудничества с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС. 

    МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.


    23 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии

    Реанимация в Латвии была обесточена после падения дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В реанимационном отделении латвийской больницы произошел внезапный сбой электропитания после падения украинских дронов, из-за чего среди пациентов и посетителей началась паника, сообщили СМИ.

    После падения украинских дронов реанимация одной из больниц в Латвии осталась без электричества, что вызвало сильную панику среди местных жителей. О случившемся рассказал РИА «Новости» координатор общественного движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

    «Позвонили и сказали, что разбомбили электростанции, не могли ребенка забрать, реанимация остановилась в больницах, работают генераторы запасные», – сообщил он. Васильев отметил, что власти не спешат обеспечивать бесперебойную работу медицинских учреждений, которые получают электроэнергию по остаточному принципу.

    При этом, по его словам, для военных объектов НАТО предусмотрены резервные источники питания. Ранее на востоке Латвии уже объявляли воздушную тревогу из-за появления неизвестных дронов, из-за чего прерывали государственный экзамен в школах и временно останавливалось пассажирское железнодорожное сообщение.

    Ранее на востоке Латвии после обнаружения дрона ВСУ объявили воздушную тревогу и подняли дежурную авиацию НАТО. До этого украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повредив четыре пустых резервуара.

    Как позже писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные специалисты по управлению дронами разместились на пяти латвийских базах для подготовки ударов по российской территории.

    22 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук»
    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за несоответствия химического состава заявленным характеристикам на этикетке.

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий армянской минеральной воды «Джермук» на территории России из-за превышения содержания гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов, передает «Интерфакс» .

    «С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: «Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук», изготовитель ЗАО «Джермук Групп»», – говорится в сообщении ведомства.

    Специалисты отметили, что химический состав напитка не совпадает с информацией на маркировке. Заблуждение покупателей относительно лечебных свойств продукта может привести к неэффективной терапии и ухудшению здоровья.

    Служба направила уведомления о принятых мерах в Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы стран ЕАЭС. Ситуация с оборотом продукции остается под строгим контролем. В конце апреля ведомство уже приостанавливало реализацию нескольких партий этой минеральной воды.

    В конце апреля Роспотребнадзор временно запретил ввоз минеральной воды «Джермук» из-за нарушений состава.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из Армениис 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    21 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию

    Сын Плющенко решил выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона, продолжит свою спортивную карьеру в составе национальной команды Азербайджана.

    Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства 13-летнего Александра Плющенко, рассказал ТАСС источник агентства. Сын прославленного фигуриста Евгения Плющенко теперь будет представлять на международных соревнованиях Азербайджан.

    Юный спортсмен тренируется в академии «Ангелы Плющенко» с 2017 года и регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом. Ранее стало известно, что спортивное гражданство сменила еще одна воспитанница академии Евгения Плющенко. Фигуристка Вероника Жилина также перешла в сборную Азербайджана.

    Между тем сначала Международный союз конькобежцев отказал Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Кроме того, в мае решила сменить спортивное гражданство и фигуристка Софья Муравьева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Александр Плющенко выступал в ледовом шоу с высокой температурой.

    23 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Зеленский отверг предложение Мерца по ассоциированному членству Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима раскритиковал предложение канцлера ФРГ об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе. В письме руководству ЕС он заявил о праве Киева на полноценный, а не урезанный статус страны.

    Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об ограниченном членстве в ЕС, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, украинский лидер направил письмо руководству Евросоюза, в котором заявил: «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

    Как отмечает Reuters, Зеленский выразил мнение, что уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Он связал перспективы интеграции с изменением расстановки сил внутри объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС и дать ей статус ассоциированного члена.

    Ранее Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в Евросоюз и исключил ее прием в ЕС с 1 января 2027 года. Как газета ВЗГЛЯД, теперь Киеву предлагают новую ассоциацию с Евросоюзом. За громким названием скрывается урезанный набор привилегий и поставленные под большой вопрос гарантии безопасности.

    22 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении

    Россельхознадзор выявил сложности с импортом армянских овощей и фруктов

    Tекст: Вера Басилая

    Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Данкверт заявил о наличии трудностей с поставками растительной продукции армянского производства, передают «Вести». Сложности касаются не только цветов, но также овощей и фруктов.

    «Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами», – подчеркнул глава контрольного ведомства.

    Он уточнил, что инспекционные мероприятия на предприятиях республики продлятся еще одну неделю. По итогам проверок служба примет соответствующие решения.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из закавказской республики с 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Днем ранее делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных проверок местных сельскохозяйственных предприятий.

    23 мая 2026, 10:32 • Новости дня
    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе

    ЕС: Инициатива Мерца по Украине вскрыла раскол внутри Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложение канцлера Германии дать Украине ассоциированное членство в ЕС вызвало скепсис европейских дипломатов и обострило внутренние разногласия в союзе.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предусматривающая предоставление Украине статуса ассоциированного члена ЕС, встретила холодный прием в столице объединенной Европы, пишет The European Conservative. Издание отмечает, что европейские дипломаты сомневаются в юридической состоятельности этой идеи и видят препятствия для ее реализации без изменения действующих законов союза.

    «Реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что инициатива немецкого канцлера по Украине обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС и выявила серьезные разногласия между странами блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Киеву план ассоциированного членства в ЕС с урезанным набором привилегий и неопределенными гарантиями безопасности. Ранее Мерц считал нереалистичным скорое присоединение Украины к ЕС.

    Кроме того, в отдельном письме руководству институтов Евросоюза Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС в рамках этого ассоциированного статуса.

    23 мая 2026, 11:37 • Новости дня
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии

    Index: Венгрия начала переговоры о поставках газа из Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерские власти прорабатывают долгосрочный контракт на поставку около одного млрд кубометров румынского газа в год для частичной замены российского топлива, пишут местные СМИ.

    Венгрия рассматривает возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz на закупку газа с черноморского месторождения Neptun Deep, запуск которого намечен на 2027 год, пишет Index. Государственная корпорация MVM уже согласовала цену, близкую к стоимости российского импорта, сейчас стороны обсуждают графики и объемы поставок, которые на старте могут составить около одного млрд кубометров в год.

    По оценке венгерского издания, румынский газ способен гарантированно покрыть 20–25% объема, необходимого для замещения российского топлива.

    Источник подчеркнул значение возможного контракта: «Это был бы самый крупный шаг на пути к получению нероссийского газа по хорошей цене. Если мы не сможем это провести, то с этого момента останутся только источники, которые на порядок дороже».

    Судьба соглашения решится в ближайшие недели. Его подписание осложняет смена правительства в Венгрии и временный характер кабинета в Румынии, где действует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья.

    По данным Index, если новое венгерское руководство не подпишет контракт сейчас, многолетние переговоры сорвутся и Будапешт упустит наиболее близкий и выгодный источник замены российского газа. Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия продолжит закупать нефть у России и в энергетике страна зависит от РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт планирует обнародовать часть условий долгосрочных контрактов на поставку газа из России.

    Ранее Мадьяр заявил о нежелании появления проукраинского правительства в Венгрии. Между тем, о том, что Венгрия рассматривает возможность получения энергоресурсов с крупного месторождения Neptun Deep на румынском шельфе Черного моря сообщалось еще в ноябре 2025 года.

    22 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов вызывает обеспокоенность в Европарламенте (ЕП), сообщила евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда.

    Инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по сокращению количества департаментов спровоцировала серьезную обеспокоенность среди европейских законодателей, передает ТАСС.

    Недовольство готовящимися изменениями открыто выразила представительница фракции зеленых Кристина Гуарда.

    «Невозможно управлять многообразным континентом с помощью одной-единственной электронной таблицы Excel из Брюсселя», – заявила политик в беседе с Politico.

    Депутат также инициировала сбор подписей под петицией с призывом пересмотреть спорную реформу. Она подчеркнула, что возможное упразднение ведомств послужит крайне противоречивым политическим сигналом.

    Журналисты Politico ранее отмечали, что руководство рассматривает перспективу создания нового генерального директората по инвестициям. Эта структура должна взять на себя управление социальными и региональными фондами, что существенно укрепит позиции фон дер Ляйен. Ради нового подразделения чиновники могут ликвидировать генеральный директорат по региональной и городской политике, который считается одним из старейших органов ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники выразили серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен из-за централизации власти.

    Немецкие консерваторы предъявили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Сотрудники ведомства возмутились сложностью получения достоверных данных о деятельности высшего органа исполнительной власти ЕС.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    23 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Президент Чехии потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно действовать решительнее в ответ на инциденты с беспилотниками на восточном фланге альянса.

    Чешский президент Петр Павел в интервью британской газете The Guardian призвал страны НАТО проявить большую решимость в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва реагирует прежде всего на силу и четкие действия. «Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями», – заявил Павел, комментируя недавние инциденты с беспилотными аппаратами вблизи границ блока.

    Президент Чехии также выразил недовольство тем, что Европа до сих пор не выработала цельную политику в отношении России и не смогла очертить возможный вариант послевоенной архитектуры безопасности на континенте.

    Накануне глава Генштаба Чехии Карел Рехка заявил о необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией.

    Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил о сбитии румынским истребителем F-16 из состава сил НАТО украинского беспилотника, направлявшегося в сторону России.

    До этого Петр Павел заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.

    23 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Посольство России призвало вернуть подлодку «Сом» из шведских вод

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона предложила Стокгольму вернуть на родину затонувшую у берегов Швеции подлодку «Сом», чтобы восстановить историческую справедливость и похоронить экипаж в России.

    Российское посольство в Стокгольме призвало шведские власти поднять со дна Балтийского моря подлодку «Сом» Российского императорского флота и вернуть ее в Россию. В дипмиссии подчеркнули, что субмарина относится к числу старейших сохранившихся подводных лодок и имеет большую ценность для мирового технического наследия.

    Подлодка «Сом» затонула 23 мая 1916 года у берегов Швеции после столкновения со шведским пароходом «Онгерманланд» во время боевого задания Первой мировой войны. По шведской версии, подлодка якобы намеренно врезалась в пароход, однако существует и мнение, что судно само пошло на таран, чтобы избежать досмотра грузов в трюме. Лодку удалось обнаружить только 27 июля 2015 года: ее нашла у берегов Грислехамна шведская компания Ocean X Team.

    «К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу», – заявили в посольстве. Там выразили надежду, что однажды «Сом» вернется в Россию, станет частью исторического и музейного наследия страны, а погибший экипаж будет, наконец, похоронен на родине.

    Первый «Сом» был построен в США под именем Fulton и в 1904 году приобретен Россией, после чего получил нынешнее название. По его образцу в 1904–1906 годах в России создали серию подлодок этого типа, также названную «Сом». Субмарина служила в Сибирской флотилии на Тихом океане, затем в Черноморском флоте, а с 1915 года – на Балтике.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о нехватке разъяснений со стороны властей Швеции по поводу задержания российского судна «Адлер» у берегов страны. До этого МИД Швеции уведомил российское посольство о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов и технического персонала в странах Шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция строит две подводные лодки A26 для патрулирования Балтийского моря и «противодействия России».

    21 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Польские силовики расстреляли машину белоруса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские полицейские обстреляли автомобиль 60-летнего жителя Белоруссии на трассе, нанеся ему тяжелые огнестрельные ранения, сообщил СК республики.

    Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

    Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.

    23 мая 2026, 07:32 • Новости дня
    Британия предложила ЕС создать единый рынок

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство выступило с инициативой создания единого рынка товаров с Европейским союзом в рамках попытки реинтегрировать торговлю страны в Европу, пишет Guardian со ссылкой на источники.

    Источники Guardian сообщили, что в ходе недавних визитов в Брюссель представители британского кабинета министров представили идею углубления экономических отношений Британии с блоком. Чиновники ЕС, по данным издания, отвергли эту идею и вместо этого предложили таможенный союз или экономическое согласование через Европейскую экономическую зону.

    Эти идеи невозможны из-за красных линий правительства Кира Стармера. Вступление в ЕЭЗ также означало бы принятие свободы передвижения людей, что является еще одной красной линией для Лейбористской партии.

    Источники в британском правительстве опровергли информацию о том, что ЕС окончательно отверг единый рынок товаров, и заявили, что этот вопрос находится в числе вариантов, обсуждаемых перед саммитом, предварительно запланированным на 13 июля.

    Стороны пока не согласовали повестку дня саммита, но надеются объявить о ветеринарном соглашении, соглашении о связывании систем торговли квотами на выбросы и выходе из тупика по программе мобильности молодежи.

    Представитель Европейской комиссии отказался комментировать британское предложение, но отметил: «Мы также видим возможности для углубления сотрудничества там, где это сейчас наиболее важно: сотрудничество в оборонной промышленности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о желании расширить интеграцию с Евросоюзом. До этого он выразил намерение восстановить переговоры с европейскими странами по вопросам обороны и безопасности.

    В конце 2025 года глава правительства признал значительный ущерб для экономики страны от выхода из объединения.

    23 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Reuters: Швейцария проведет референдум о лимите населения в 10 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Швейцарии проведет 14 июня референдум об ограничении численности населения страны десятью миллионами человек к 2050 году, передает Reuters.

    Швейцарии проведет 14 июня референдум об ограничении численности населения страны десятью миллионами человек к 2050 году, передают «Вести». Инициатором голосования стала правая Швейцарская народная партия, выразившая серьезную обеспокоенность ситуацией в государстве.

    Политики указали на растущий дефицит жилья, который обостряется на фоне свободной миграции. На сегодняшний день в стране проживает более девяти миллионов граждан и мигрантов.

    Согласно предложенному плану, если демографический рост продолжится текущими темпами, правительству предложат радикальные меры. В частности, планируется отменить квоты на предоставление убежища и переселение иностранных граждан ради воссоединения с семьями.

    Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование для предотвращения перегрузки инфраструктуры.

    Более 100 тыс. граждан подписали петицию в поддержку проведения этого плебисцита. В конце прошлого года почти половина швейцарцев высказалась за ограничение численности населения.

    23 мая 2026, 15:13 • Новости дня
    «Газпром» зафиксировал исторический минимум закачки газа в ПХГ Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сезон закачки газа европейские подземные хранилища 20 мая пополнились рекордно слабо, а Германия и Франция уже перешли к нетто-отбору, отмечают российские газовики.

    «Газпром» сообщил, что 20 мая был зафиксирован очередной антирекорд закачки газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, пополнение запасов газа в этот день опустилось до минимального для указанных суток уровня за всю историю наблюдений, говорится в сообщении компании.

    В «Газпроме» уточнили, что на фоне сезона закачки Германия и Франция 20 мая вообще перешли к нетто-отбору газа из подземных хранилищ. Эти страны забрали из ПХГ больше топлива, чем закачали обратно, подчеркнули в «Газпроме».

    Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, закачка газа странами ЕС в подземные хранилища находится на историческом минимуме для второй половины мая.

    В середине мая Газпром сообщил о трехдневном антирекорде нетто-закачки газа в европейские ПХГ 12–14 мая с минимальными для этих дат объемами за всю историю наблюдений. Ранее сообщалось, что к концу февраля запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 29,98% мощности и приблизились к минимальным значениям за всю историю наблюдений.

