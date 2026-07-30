Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Масштабное отключение электричества произошло в Кении
В нескольких регионах Кении произошло масштабное отключение электричества, сообщает местная электроэнергетическая компания Kenya Power.
«Произошло масштабное отключение электричества в Найроби, Прибрежном регионе, в районе горы Кения и центральной части Великой рифтовой долины», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
По данным компании, в западных регионах страны перебоев с подачей электроэнергии нет. Также сохранено энергоснабжение на севере Великой рифтовой долины, где сети продолжают работать в штатном режиме.
В Kenya Power отметили, что техническая служба уже занята восстановлением подачи электричества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Грузии и Абхазии произошло два масштабных отключения электричества.
Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан призвал граждан и крупный бизнес добровольно уменьшить потребление электроэнергии после полной остановки АЭС в Чернаводэ из-за низкого уровня воды в Дунае.