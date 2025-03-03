«Анора» с Борисовым и Эйдельштейном завоевала «Оскар» за лучший фильм

Фильм Шона Бэйкера «Анора» с российскими актерами получил «Оскар» за лучший фильм

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», передает ТАСС. Церемония награждения прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале ABC. Это 97-я по счету церемония вручения престижной кинопремии.

В основной категории «Лучший фильм» за победу боролись несколько заметных картин, включая «Бруталист» Брэйди Корбе, «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда и «Конклав» Эдварда Бергера. Среди других претендентов были «Эмилия Перес» Жака Одиара и «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева. Также номинировались «Мальчишки из «Никеля» Рамелла Росса, «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса и «Субстанция» Корали Фаржа.

Добавляли интригу в список номинантов такие фильмы, как «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу. Однако именно «Анора» смогла выделиться среди остальных работ и завоевать признание Академии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский актер Роберт Дауни-младший похвалил российского актера Юру Борисова за его роль в фильме Шона Бэйкера «Анора» во время церемонии награждения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Также сообщалось, что российский актер Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, не получил награду, так как она досталась Кирану Калкину.