Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Застрявших в Непале российских туристов эвакуировали
Девять застрявших в Непале российских туристов вывезли на вертолете
Группу из девяти российских туристов, которые оказались отрезаны от мира на треке в Непале из-за наводнения, эвакуировали на армейском вертолете.
Девять российских туристов, застрявших на маршруте в Непале из-за наводнения, были успешно эвакуированы с помощью авиации, передает ТАСС.
«У нас все в порядке, только что армейский вертолет вывез всех в Аругат – поселок ниже по реке, откуда есть неповрежденная дорога в Катманду и Покхару. Мы очень счастливы. Спасибо всем большое за содействие», – сообщила представитель группы Мария.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале.