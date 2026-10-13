Мерц рассказал о неверии молодых немцев в государство

Мерц: Молодые немцы не верят в способность государства позаботиться о них

Tекст: Мария Иванова

«Сегодня они не верят, что государство сможет выполнить свои обязательства по соцобеспечению, когда они состарятся, заболеют или будут нуждаться в уходе», – заявил Мерц на открытии Дня работодателей Германии в Берлине. Трансляцию его выступления вел телеканал Phoenix, передает РИА «Новости».

По словам канцлера, молодежь видит увеличение размера взносов в систему соцстрахования. Мерц также подчеркнул, что правительство вкладывает много сил в реформы систем социального страхования и стремится восстановить доверие к себе.

«Только социальное государство, которое оберегает граждан и располагает устойчивой финансовой базой, сможет в долгосрочной перспективе рассчитывать на поддержку молодого поколения», – добавил он.

Накануне Мерц признал, что его правительству не удалось убедить значительную часть населения в перспективах обещанных реформ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

В прошлом месяце Мерц констатировал кризис доверия населения к властям ФРГ.

В августе 10 тыс. человек потребовали отставки правительства Мерца в саксонском Плауэне.