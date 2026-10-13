Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Мерц рассказал о неверии молодых немцев в государство
Мерц: Молодые немцы не верят в способность государства позаботиться о них
Молодые немцы не верят, что государство сможет позаботиться о них в старости или во время болезни, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Сегодня они не верят, что государство сможет выполнить свои обязательства по соцобеспечению, когда они состарятся, заболеют или будут нуждаться в уходе», – заявил Мерц на открытии Дня работодателей Германии в Берлине. Трансляцию его выступления вел телеканал Phoenix, передает РИА «Новости».
По словам канцлера, молодежь видит увеличение размера взносов в систему соцстрахования. Мерц также подчеркнул, что правительство вкладывает много сил в реформы систем социального страхования и стремится восстановить доверие к себе.
«Только социальное государство, которое оберегает граждан и располагает устойчивой финансовой базой, сможет в долгосрочной перспективе рассчитывать на поддержку молодого поколения», – добавил он.
Накануне Мерц признал, что его правительству не удалось убедить значительную часть населения в перспективах обещанных реформ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии Фридриху Мерцу.
В прошлом месяце Мерц констатировал кризис доверия населения к властям ФРГ.
В августе 10 тыс. человек потребовали отставки правительства Мерца в саксонском Плауэне.