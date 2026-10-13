Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
«Яндекс» сделал бесплатными сервисы Yandex Cloud и «Яндекс 360» до конца октября
Сервисы «Яндекс 360» и платформа Yandex Cloud будут бесплатными для всех действующих клиентов до конца октября, сообщили в компании.
«Сервисы по-прежнему работают с ограничениями, инженеры компании продолжают восстановительные работы. В Yandex Cloud до конца октября бесплатными будут все сервисы во всех российских зонах доступности. В «Яндекс 360» – не будут списываться средства за инструменты виртуального офиса», – приводит заявление компании ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Яндекс» предупредил о мошенниках, пользующихся сбоями сервисов.
Разработчик ПО для маркировки заявил о сбоях из-за неполадок «Яндекс Облака».