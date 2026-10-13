«Яндекс» сделал бесплатными сервисы Yandex Cloud и «Яндекс 360» до конца октября

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сервисы по-прежнему работают с ограничениями, инженеры компании продолжают восстановительные работы. В Yandex Cloud до конца октября бесплатными будут все сервисы во всех российских зонах доступности. В «Яндекс 360» – не будут списываться средства за инструменты виртуального офиса», – приводит заявление компании ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Яндекс» предупредил о мошенниках, пользующихся сбоями сервисов.

Разработчик ПО для маркировки заявил о сбоях из-за неполадок «Яндекс Облака».