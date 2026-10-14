Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
В Париже загорелась крыша здания у вокзала Аустерлиц
Le Monde: В Париже вспыхнул пожар в строящемся здании у вокзала Аустерлиц
В 13-м округе Парижа произошло крупное возгорание на крыше строящегося здания рядом с железнодорожным вокзалом Аустерлиц.
Над местом происшествия поднимаются клубы дыма. На работу вокзала инцидент не повлиял, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Le Monde.
По заявлению французской полиции, причины возгорания пока остаются неизвестными. Примыкающий к железнодорожной станции бульвар перекрыли для движения.
В настоящий момент на борьбу с огнем направлены по меньшей мере восемь единиц пожарной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце французские пожарные устроили акцию протеста у Эйфелевой башни.
Летом под Парижем с новой силой вспыхнул пожар.
В мае крупное возгорание произошло около аэропорта Шарль-де-Голль под Парижем.