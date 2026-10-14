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    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 13:12 • Новости дня

    Самая высокая гора Европы Монблан стала выше на 1,88 метра

    Монблан увеличился в высоте почти на два метра

    Tекст: Мария Иванова

    Самая высокая гора Европы Монблан прибавила в высоте 1,88 метра, подсчитали геодезисты из французского департамента Верхняя Савойя.

    Высота пика увеличилась с 4805,59 метра в 2023 году до 4807,47 метра в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF1.

    Отмечается, что на фоне десятилетий таяния ледников последние замеры выглядят аномалией. Эксперты считают, что рост может быть связан со смещением верхнего слоя.

    «Лед, покрывающий вершину, действительно может смещаться или менять форму из года в год. Даже если скалистый гребень остается неизменным, его поверхность меняется под воздействием погодных условий, эрозии, снега и холода», – рассказали опрошенные телеканалом специалисты.

    Председатель палаты экспертов-геодезистов Верхней Савойи Жан де Гаре отметил, что этот отдельный случай не показателен. По его словам, общая тенденция все равно заключается в постепенном уменьшении вершины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стало известно, что в европейских Альпах зафиксировали рекордное таяние ледников. В том же месяце в Альпах из-за потепления нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов.

    12 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане

    Макрон сообщил о захвате танкера DF Peak в Индийском океане

    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    @ x.com/EmmanuelMacron

    Tекст: Антон Антонов

    Французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в использовании ложного флага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива», – сообщил Макрон в X.

    Сообщение французского президента сопровождалось коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Макрон также заявил о задержании танкера. В июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

    Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников указывал, что Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России.

    Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.

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    13 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера

    Посольство России назвало захват Францией танкера DF Peak морским пиратством

    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    @ Marine Nationale

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова и российское посольство в Париже назвали задержание Францией танкера DF Peak в Индийском океане актом морского пиратства и вопиющим нарушением международного права.

    Действия французских властей по захвату торгового судна DF Peak нарушают международное право, а ссылки на Конвенцию ООН являются попыткой прикрыть откровенный разбой, передает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России во Франции.

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты добавили, что утверждения о нарушении танкером санкций базируются на нелегитимных односторонних мерах. В настоящее время посольство проверяет информацию о возможном нахождении граждан России на борту, так как французская сторона не уведомляла Москву об инциденте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также потребовала от западных стран отказаться от варварских подходов к морскому судоходству, передает РИА «Новости». По ее словам, Москва как часть мирового большинства настаивает на возвращении государств Запада в правовое поле.

    В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании военными моряками танкера DF Peak неподалеку от острова Реюньон в Индийском океане. Поводом для захвата судна стали подозрения в несоответствии его флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна.

    Французская прокуратура ранее начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    @ Marine Nationale

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия французских военно-морских сил по задержанию танкера DF Peak в Индийском океане стали вопиющим нарушением норм международного права, заявили в посольстве России в Париже.

    Французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании танкера, следовавшего под флагом Бенина, указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане. Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна. Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции

    Экоактивистка Тунберг присоединилась к протестам французских старшеклассников

    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции
    @ LaPresse/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в массовых демонстрациях учащихся в пригороде Парижа.

    Активистку заметили среди демонстрантов рядом с лицеем имени Поля Элюара в Сен-Дени на севере французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.

    Ранее организаторы движения призывали сторонников не прекращать акции и примкнуть к массовой манифестации во вторник.

    Французские старшеклассники на протяжении нескольких недель протестуют против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Некоторые манифестации переросли в беспорядки, для разгона которых полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    В ходе столкновений правоохранительные органы задержали более 6,8 тыс. человек, большинство из которых являются несовершеннолетними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в своей стране.

    Учащиеся заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу число дел против французской полиции из-за действий на манифестациях выросло до 24.

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    13 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Сикорский оценил выборы во Франции приписанной Сталину фразой

    Bloomberg: Сикорский описал выборы во Франции приписанной Сталину цитатой

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался давать прогнозы о будущем французской помощи Киеву, прокомментировав неопределенность на выборах президента Франции цитатой, которую приписал Иосифу Сталину.

    Министр отвечал на вопрос о рисках ослабления поддержки Украины в случае победы на выборах во Франции кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Мы не пускаемся в спекуляции по поводу внутренних дел стран-союзниц. Но на президентских выборах во Франции есть и другие кандидаты. Мой коллега из Европарламента Рафаэль Глюксманн только что был выдвинут от одной из французских партий. Как любил говорить товарищ Сталин, проблема демократии в том, что ты никогда не знаешь, кто победит», – заявил Сикорский.

    Ранее вице-председатель «Национального объединения» Себастьен Шеню сообщил в эфире канала BFMTV, что у Парижа больше нет средств для финансирования Украины. По его словам, поддержка Киева уже обошлась гражданам в 8 млрд евро прямых расходов и 25 млрд евро с учетом доли Франции в общеевропейских тратах на фоне роста госдолга.

    Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Нынешний глава государства Эмманюэль Макрон по истечении второго срока не сможет баллотироваться из-за ограничений в конституции.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    Как отмечали в Bloomberg, годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.

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    12 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в Белоруссии

    Лукашенко: Протесты во Франции похожи на события 2020 года в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил текущие протесты школьников во Франции с протестами в республике в 2020 году и обвинил Запад в двойных стандартах.

    «Мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов. Потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было: политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего?» – заявил Лукашенко, передает БелТа.

    Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон «жестко эти вещи пресекает». «Единственное, за что их можно упрекнуть: чего ж вы, у нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете – двойные стандарты», – добавил Лукашенко.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят столкновения с полицией. Силовики провели более 6,6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержаны несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Белоруссии назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины.

    В пятницу была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

    Во вторник Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов школьников.

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    12 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Ле Пен назвала французские школы опасными местами

    Ле Пен: Школы во Франции превратились в опасные места

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что школы во Франции превратились в опасные места после инцидента со стрельбой на юго-востоке страны.

    «Школы, которые должны быть островками безопасности, сегодня превратились в места, где можно подвергнуть свою жизнь опасности. Угроза безопасности проникла в стены учебных заведений», – заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    Она выразила поддержку пострадавшим, их близким, а также ученикам и персоналу учебного заведения, в котором произошла стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

    Ранее протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу был оценен ущерб от протестов школьников во Франции.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    12 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой в Париже

    France 24: Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестный высыпал пакет муки на голову лидера левой партии Place Publique Рафаэля Глюксманна, который стал кандидатом на пост президента Франции, инцидент произошел в Париже.

    Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 24.

    Сообщается, что инцидент произошел, когда Глюксманн вышел из бара, в котором отмечал победу на праймериз, и направился к такси. В момент, когда политик подошел к автомобилю, неизвестный, подошедший сзади, высыпал ему на голову муку. Глюксманн сразу сел в автомобиль и уехал.

    Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла осудил произошедшее и выразил поддержку Глюксманну.

    Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции.

    Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Ле Пен.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

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    13 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские студенты и старшеклассники организовали около 360 акций протеста во второй день общенациональной забастовки, в них приняли участие 30 тыс. человек, волна протестов пошла на спад, сообщили в МВД Франции.

    Во второй день забастовки, объявленной профсоюзами, французские студенты и старшеклассники организовали около 360 протестных акций. По данным МВД Франции на первую половину дня, за пределами Парижа в них участвовали 30 тыс. человек. В ведомстве отметили снижение протестной активности по сравнению с первым днем, когда прошло 572 акции с 65 тыс. участников, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    В некоторых коммунах зафиксированы инциденты, полиция применяла против манифестантов слезоточивый газ.

    По информации Минобразования, 94,2% старших школ были открыты, 214 лицеев закрылись. Глава министерства Эдуар Жеффре пояснил, что закрытия связаны с близостью учебных заведений к маршрутам демонстраций. К забастовке присоединились 4,5% школьных учителей.

    В Министерстве высшего образования сообщили, что протесты нарушили работу 35% вузов. Студенческая организация Union etudiante заявляет о блокировке или закрытии 90% из 70 университетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

    В понедельник протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В конце прошлой недели была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

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    12 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Французские супермаркеты потеряли миллионы евро из-за взлома холодильников

    BFMTV: Во Франции кибератака на холодильники испортила еду в 150 магазинах

    Tекст: Мария Иванова

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, что привело к порче товаров на миллионы евро.

    Хакерская атака затронула магазины розничных сетей во Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В ночь на понедельник злоумышленники удаленно изменили температурные настройки холодильников датского производителя Danfoss. По данным отраслевых источников, в некоторых случаях температура была повышена на 50 градусов.

    От действий хакеров пострадали супермаркеты сетей Intermarché и Système U. В циркуляре последней компании подтвердили факт взлома, отметив риск утилизации всех требующих охлаждения продуктов. Телеканал подчеркивает, что убытки ритейлеров могут составить сотни тысяч евро на каждую торговую точку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

    В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.

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    13 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Франция и Германия приблизились к сделке по двигателям внутреннего сгорания

    Politico: В ЕС анонсировали скорую сделку Франции и Германии по автомобилям

    Tекст: Игорь Иножарский

    Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне заявил, что компромиссное соглашение между Францией и Германией по ослаблению правил для двигателей внутреннего сгорания будет заключено в ближайшие дни.

    Франция и Германия планируют в ближайшее время заключить соглашение об усилении защиты европейской промышленности в обмен на смягчение экологических требований к автомобилям, пишет Politico.

    «Это соглашение должно быть доработано в ближайшие несколько часов или в ближайшие несколько дней», – заявил Сежурне. Он выразил надежду, что договоренность поможет выйти из тупика при обсуждении Закона об ускорении промышленности в Европарламенте.

    Еврокомиссар отметил, что готов проявить гибкость в вопросе запрета двигателей внутреннего сгорания при условии сохранения общих целей по снижению выбросов. По его словам, главная задача инициатив – обеспечить бесперебойное развитие производства внутри Европы на основе взаимности с торговыми партнерами.

    Кроме того, комментируя идею лидера французской правой партии Марин Ле Пен в одностороннем порядке сократить взносы страны в бюджет Евросоюза, Сежурне сравнил такой шаг с полным выходом из объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь». В прошлом месяце Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС. Весной премьер Италии Джорджа Мелони охарактеризовала Евросоюз как «недальновидный бюрократический гигант».

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    12 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива

    Франция отказалась закупать выведенное из-под санкций США российское топливо

    Tекст: Вера Басилая

    Министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила, что Париж не собирается приобретать российское дизельное топливо для снижения рекордных цен.

    По словам Брежон, Франция не планирует закупать дизельное топливо из России, несмотря на соглашение между Москвой и Вашингтоном о возобновлении поставок на мировые рынки и их выводе из-под американских санкций, передает ТАСС.

    «Это решение не отменяет санкции, принятые на уровне ЕС. Так что прямо завтра российский дизель не появится на французских заправках», – заявила Брежон.

    Она пояснила, что Париж намерен поддерживать санкции, принятые Евросоюзом против России на фоне спецоперации на Украине. Министр-делегат добавила, что французские власти пока не могут оценить, насколько сильно поставки из России снизят цены на нефть на мировых рынках.

    Вместе с тем представитель правительства заверила, что обещанное премьер-министром Себастьеном Лекорню высвобождение 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов позволит снизить цены на французских заправках на 12–18 центов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ назвали дизельную сделку Владимира Путина и Дональда Трампа шоком для союзников Украины.

    В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала санкции против России в ответ на решение Вашингтона.

    Заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг заявила, что Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США.

    В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада.

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    12 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Во Франции задержали отца стрелявшего в директора школы подростка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская полиция взяла под стражу отца подростка, который расстрелял из ружья директора школы на юге страны, после обнаружения в их доме нескольких единиц оружия, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал BFMTV, в ходе обыска в доме 14-летнего школьника, устроившего стрельбу в учебном заведении на юге Франции, правоохранители нашли несколько единиц оружия, после чего отец молодого человека был задержан, передает ТАСС.

    Сам подросток в настоящее время также находится под стражей. Заместитель прокурора Марселя заявил, что во время нападения школьник не выкрикивал никаких лозунгов. Мотивы нападавшего и точные обстоятельства происшествия пока не подтверждены, ведется допрос свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

    Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала французские школы опасными местами.

    В воскресенье в Польше задержали более 100 человек после нападений на учебные заведения.

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    12 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Французская компания вопреки санкциям ЕС обслуживала «Уральские авиалинии»

    FT: Французская ADP вопреки санкциям ЕС обслуживала «Уральские авиалинии»

    Tекст: Вера Басилая

    Дочернее предприятие французского оператора аэропортов Aeroports de Paris (ADP) продолжает обслуживать рейсы подсанкционных «Уральских авиалиний» в турецкой Анталье, сообщила Financial Times (FT).

    По данным FT, санкции Евросоюза против России демонстрируют ограниченную эффективность на примере ситуации с обслуживанием рейсов «Уральских авиалиний» оператором аэропортов Aeroports de Paris (ADP), передает ТАСС.

    Компания TAV Airports, дочернее предприятие контролируемого правительством Франции оператора ADP, продолжает обслуживать рейсы российского авиаперевозчика в аэропорту турецкой Антальи через совместное предприятие с немецкой Fraport. Это происходит несмотря на введенные Брюсселем в июне 2024 года санкции.

    С 21 сентября на онлайн-табло аэропорта значилось не менее 54 рейсов «Уральских авиалиний» в Москву и Волгоград.

    В ADP заявили, что не могут влиять на выбор авиакомпаний в Анталье, поскольку эти решения принимают исключительно турецкие власти. Представители компании добавили, что в случаях, когда подпавший под санкции перевозчик выполняет рейсы в Анталью, TAV предоставляет «лишь минимальный набор услуг, требуемый местным законодательством и правительственными договорными обязательствами».

    В понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

    Ранее эксперт Роман Гусаров отметил, что западные ограничения не остановили развитие российской авиации.

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    12 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже

    Parisien: Студенты и школьники заблокировали университеты во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции учащиеся школ и вузов продолжили массовые акции протеста против ухудшения условий обучения, заблокировав несколько крупных образовательных учреждений.

    В столице Франции предпринято несколько попыток блокировки учебных заведений, в частности нарушена работа кампуса университета Париж III Новая Сорбонна и исторического здания Сорбонны, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    Блокада также затронула Парижский католический институт, кампусы медицинского факультета вуза Париж-Ситэ, лицея Элен-Буше, марсельского университета Экс-Марсель и института администрирования предприятий в Тулоне.

    Местами акции переросли в стычки с правоохранителями. В Мериньяке полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, тогда как сами протестующие использовали пиротехнику и жгли костры на дорогах. Участники движения призывают учащихся присоединиться к массовой манифестации 13 октября.

    Массовые протесты французских старшеклассников продолжаются в течение нескольких недель из-за перегруженного расписания и нехватки учителей. Ранее в ходе беспорядков были задержаны более 6,8 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кандидат в президенты Франции сравнил протесты лицеистов с гражданской войной.

    В пятницу в стране выросло число дел против полиции из-за протестов школьников.

    В четверг правоохранители применили водометы для разгона протестующих в Париже студентов.

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    Власти объявили о завершении ремонта на ряде российских НПЗ
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    Зачем модернизируют российского конкурента МС-21

    В Ту-214 хотят упразднить функцию бортинженера в кабине пилота и оставить вместо трех – двух человек, командира и второго пилота. Этого просит главный заказчик сотни таких самолетов – авиакомпания S7. Зачем S7 этот лайнер, хотя есть его более современный аналог – МС-21, и почему так важно поменять трехчленную кабину на двухчленную? Подробности

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    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского

    Владимир Зеленский подтвердил, что США предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных. Хотя официально обмен данными не прекращен, Киев уже вторые сутки не получает предупреждений о пусках российских ракет. Кроме того, ВСУ столкнулись с ограничениями в работе Starlink. Как отмечают эксперты, проблемы противника временные, но ВС России пользуются этим «окном возможностей» для максимизации урона. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

      Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Протесты во Франции не приведут ни к чему

      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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