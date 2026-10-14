Самая высокая гора Европы Монблан стала выше на 1,88 метра

Монблан увеличился в высоте почти на два метра

Tекст: Мария Иванова

Высота пика увеличилась с 4805,59 метра в 2023 году до 4807,47 метра в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF1.

Отмечается, что на фоне десятилетий таяния ледников последние замеры выглядят аномалией. Эксперты считают, что рост может быть связан со смещением верхнего слоя.

«Лед, покрывающий вершину, действительно может смещаться или менять форму из года в год. Даже если скалистый гребень остается неизменным, его поверхность меняется под воздействием погодных условий, эрозии, снега и холода», – рассказали опрошенные телеканалом специалисты.

Председатель палаты экспертов-геодезистов Верхней Савойи Жан де Гаре отметил, что этот отдельный случай не показателен. По его словам, общая тенденция все равно заключается в постепенном уменьшении вершины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стало известно, что в европейских Альпах зафиксировали рекордное таяние ледников. В том же месяце в Альпах из-за потепления нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов.