Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
В Альпах из-за потепления нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов
В Альпах нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов
Останки двух альпинистов обнаружили на тающем леднике Трифт на юге страны благодаря случайному туристу спустя более 30 лет после их исчезновения.
Тела обнаружили в конце июля, однако процесс идентификации завершился только сейчас, передает CBS News. Турист наткнулся на человеческие останки во время похода по леднику Трифт вблизи итальянской границы.
Останки доставили в Институт судебной медицины в Сьоне.
«Прямое сравнение профилей ДНК официально установило, что это два альпиниста, пропавшие без вести в регионе Вайсмис в 1992 году», – сказано в заявлении полиции.
Известно, что на момент исчезновения мужчинам было 39 и 41 год. Правоохранители кантона Вале ведут список пропавших без вести в горах с 1925 года. Полицейские отмечают, что из-за отступления ледников тела погибших обнаруживаются все чаще.
Глобальное потепление ускоряет процесс таяния льдов, раскрывая останки путешественников по всему миру. Ранее подобные находки неоднократно делали в Антарктиде, Перу, Пакистане и других регионах Альп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые спрогнозировали резкое ускорение таяния ледников Антарктиды. В лесу Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад. Спасатели обнаружили тела восьми пропавших в Пакистане альпинистов.