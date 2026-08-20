В Альпах из-за потепления нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов

В Альпах нашли тела пропавших 34 года назад альпинистов

Tекст: Катерина Туманова

Тела обнаружили в конце июля, однако процесс идентификации завершился только сейчас, передает CBS News. Турист наткнулся на человеческие останки во время похода по леднику Трифт вблизи итальянской границы.

Останки доставили в Институт судебной медицины в Сьоне.

«Прямое сравнение профилей ДНК официально установило, что это два альпиниста, пропавшие без вести в регионе Вайсмис в 1992 году», – сказано в заявлении полиции.

Известно, что на момент исчезновения мужчинам было 39 и 41 год. Правоохранители кантона Вале ведут список пропавших без вести в горах с 1925 года. Полицейские отмечают, что из-за отступления ледников тела погибших обнаруживаются все чаще.

Глобальное потепление ускоряет процесс таяния льдов, раскрывая останки путешественников по всему миру. Ранее подобные находки неоднократно делали в Антарктиде, Перу, Пакистане и других регионах Альп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые спрогнозировали резкое ускорение таяния ледников Антарктиды. В лесу Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад. Спасатели обнаружили тела восьми пропавших в Пакистане альпинистов.