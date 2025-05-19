В лесу Бурятии нашли тело украинского ученого, пропавшего 16 лет назад

Tекст: Алексей Дегтярев

Останки нашли в лесу у села Новый Энхалук, по предварительным данным, они могли принадлежать украинскому ученому, который в июле 2009 года в составе делегации участвовал в Улан-Удэ в научной конференции, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Группу исследователей после конференции отвезли на отдых на побережье Байкала в село Новый Энхалук.

Согласно версии следствия, мужчине на момент пропажи было 72 года, он вышел с турбазы, прошел глубже в лес и пропал. Местные жители нашли его останки спустя почти 16 лет.

Рядом с останками была куртка, схожая по описанию с той, в которой был ученый. Также там нашли мобильный телефон, совпадающий с телефоном пропавшего.

Для идентификации останков могут провести молекулярно-генетическое исследование.

В 2019 году в национальном парке Экрен во Французских Альпах нашли тело альпиниста, погибшего 43 года назад.