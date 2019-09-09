Тело погибшего альпиниста нашли во Французских Альпах спустя 43 года

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9 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:37  |  vz.ru
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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...

Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
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              Тело погибшего альпиниста нашли во Французских Альпах спустя 43 года

              9 сентября 2019, 21:23

              Текст: Елизавета Булкина

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              Сотрудники полицейской горноспасательной службы обнаружили в национальном парке Экрен на территории Французских Альп тело альпиниста, погибшего 43 года назад.

              Вероятно, речь идет о 20-летнем Жане-Франсуа Бенедетти, который 25 июля 1976 года один отправился в горы и не вернулся. Точно установить личность погибшего поможет тест ДНК.

              Тело найдено на леднике Лон де л`Эльфруад, расположенном на стыке департаментов Изер и Верхние Альпы. Отец молодого альпиниста до своей смерти в 2018 году вел в этом районе поиски. После поисками занимался брат Жана-Франсуа со своими друзьями. В конце августа они рассказали службе спасения, что видели издалека некое «оранжевое пятно» на леднике. 9 сентября двое спасателей прибыли на вертолете в этот район, который располагается на высоте около 3 тыс. метров над уровнем моря, отмечает ТАСС.

              Спасатели смогли забрать только части одежды и фрагменты останков, так как на леднике начался камнепад из-за того, что зона в результате сильного потепления стала нестабильной. По мнению спасателей, тело удалось обнаружить благодаря таянию ледников по причине глобального потепления.

              В Альпах в последние годы из-за потепления климата все чаще стали находить человеческие останки, пролежавшие во льдах многие десятилетия.


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