Тело погибшего альпиниста нашли во Французских Альпах спустя 43 года

Сотрудники полицейской горноспасательной службы обнаружили в национальном парке Экрен на территории Французских Альп тело альпиниста, погибшего 43 года назад.

Вероятно, речь идет о 20-летнем Жане-Франсуа Бенедетти, который 25 июля 1976 года один отправился в горы и не вернулся. Точно установить личность погибшего поможет тест ДНК.

Тело найдено на леднике Лон де л`Эльфруад, расположенном на стыке департаментов Изер и Верхние Альпы. Отец молодого альпиниста до своей смерти в 2018 году вел в этом районе поиски. После поисками занимался брат Жана-Франсуа со своими друзьями. В конце августа они рассказали службе спасения, что видели издалека некое «оранжевое пятно» на леднике. 9 сентября двое спасателей прибыли на вертолете в этот район, который располагается на высоте около 3 тыс. метров над уровнем моря, отмечает ТАСС.

Спасатели смогли забрать только части одежды и фрагменты останков, так как на леднике начался камнепад из-за того, что зона в результате сильного потепления стала нестабильной. По мнению спасателей, тело удалось обнаружить благодаря таянию ледников по причине глобального потепления.

В Альпах в последние годы из-за потепления климата все чаще стали находить человеческие останки, пролежавшие во льдах многие десятилетия.