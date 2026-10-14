Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Пьяный житель Саранска избил охранника автозаправки в Пензенской области
Житель Саранска в состоянии алкогольного опьянения избил охранника автозаправки из-за того, что его якобы медленно обслуживали, нападавшего задержали, сообщили в управлении МВД по Пензенской области.
Ночью нетрезвый 35-летний мужчина вступил в конфликт с кассиром АЗС в Лунинском районе из-за медленного обслуживания клиентов. После этого он начал придираться к 55-летнему охраннику и во время ссоры ударил его по ребрам, указало ведомство на своем сайте.
Пострадавшему был диагностирован вред здоровью средней тяжести. Нападавший скрылся с места происшествия, однако вскоре его личность установили сотрудники уголовного розыска.
Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Летом охранников в Москве отдали под суд за избиение журналистов.
В прошлом году в Москве арестовали подростка за нападение на охранника и полицейских.
Суд арестовал мужчину за избиение главы района в Пензенской области.