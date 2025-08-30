То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.3 комментария
Суд арестовал мужчину за избиение главы района в Пензенской области
В Пензенской области арестовали жителя после нападения на чиновника
Каменский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины, обвиняемого в нападении на местного главу и причинении тяжких травм.
Как передает ТАСС, 41-летний житель Пензенской области обвиняется в избиении главы Каменского района, что квалифицируется как применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.
Суд по ходатайству следователя заключил обвиняемого под стражу.
Уточняется, что днем в среду в Каменке злоумышленник в ходе конфликта несколько раз ударил главу района металлической трубой. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки и множественные ушибы и был госпитализирован.
Следствие считает, что конфликт произошел из-за требований главы района привести в порядок участок рядом с домовладением мужчины и устранить нарушения правил благоустройства.
