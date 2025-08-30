Суд арестовал мужчину за избиение главы района в Пензенской области

В Пензенской области арестовали жителя после нападения на чиновника

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, 41-летний житель Пензенской области обвиняется в избиении главы Каменского района, что квалифицируется как применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

Суд по ходатайству следователя заключил обвиняемого под стражу.

Уточняется, что днем в среду в Каменке злоумышленник в ходе конфликта несколько раз ударил главу района металлической трубой. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки и множественные ушибы и был госпитализирован.

Следствие считает, что конфликт произошел из-за требований главы района привести в порядок участок рядом с домовладением мужчины и устранить нарушения правил благоустройства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава администрации Каменского района Пензенской области Александр Помогайбо был госпитализирован после нападения. Исполняющий обязанности главы дирекции заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов оказался вовлечен в инцидент с применением огнестрельного оружия.