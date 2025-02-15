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Дагестанский чиновник стал участником конфликта с огнестрельным оружием
Дагестанский чиновник Магомедов из Дагестана стал участником конфликта с огнестрельным оружием
Исполняющий обязанности главы дирекции заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов оказался вовлечен в инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщили в Министерстве строительства республики.
Исполняющий обязанности главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Алибулат Магомедов стал участником инцидента с применением огнестрельного оружия, передает РИА «Новости».
Пресс-служба министерства строительства республики подтвердила этот факт и отметила, что в настоящее время компетентные органы занимаются определением виновных лиц.
Детали происшествия пока не разглашаются, и официальной информации от правоохранительных органов в связи с инцидентом также нет. Ожидается, что дальнейшие разъяснения будут предоставлены после проведения соответствующих расследований.
Ранее Дербентский городской суд поместил под стражу сына бывшего главы Табасаранского района Дагестана по обвинению в нападении на полицейского возле ночного заведения в Дербенте.
Бывший мэр Кизилюрта и бывший глава Минспорта Дагестана Магомед Магомедов обвиняется в убийстве, которое было совершено в 2006 году.