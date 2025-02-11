Сын экс-чиновника из Дагестана арестован за нападение на полицейского

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для сына экс-главы Табасаранского района Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

По материалам дела, инцидент произошел в воскресенье, когда полицейский прибыл на вызов о нарушении общественного порядка у одного из ночных заведений Дербента. На месте он обнаружил троих мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник потребовал от них прекратить противоправные действия, однако те напали на него.

Нападавшие повалили полицейского на землю и нанесли удары, после чего один из них завладел табельным оружием и произвел не менее восьми выстрелов в полицейского.

Напомним, в Дербенте 28-летний полицейский патрульно-постовой службы получил огнестрельное ранение в бедро. Нападение на полицейского совершили несколько человек, среди которых был сын бывшего главы Табасаранского района.