Бывшего министра спорта Дагестана Магомедова обвинили в убийстве

Сейчас Магомедов задержан, его обвиняют по статьям УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконное приобретение и хранение оружия», передает ТАСС.

Кроме этого, Магомедова обвиняют по статье «Содействие террористической деятельности с использованием служебного положения» и «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Также фигурантом стал экс-начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Его обвинили в растрате. По уголовному делу бывших чиновник в Махачкале и Кизилюрте провели обыски.

Ранее Магомедов, находясь под следствием, пытался оказывать давление на свидетелей.

