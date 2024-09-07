  • Новость часаПутин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
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    Новый глава МИД Украины силен своей особенной наглостью
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 12:27 • Новости дня

    Бывшего министра спорта Дагестана Магомедова обвинили в убийстве

    Бывший мэр Кизилюрта и бывший глава Минспорта Дагестана Магомед Магомедов обвиняется в убийстве, совершенном в 2006 году.

    Сейчас Магомедов задержан, его обвиняют по статьям УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконное приобретение и хранение оружия», передает ТАСС.

    Кроме этого, Магомедова обвиняют по статье «Содействие террористической деятельности с использованием служебного положения» и «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

    Также фигурантом стал экс-начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Его обвинили в растрате. По уголовному делу бывших чиновник в Махачкале и Кизилюрте провели обыски.

    Ранее Магомедов, находясь под следствием, пытался оказывать давление на свидетелей.

    6 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    Дуров объявил об отключении двух функций в Telegram

    Дуров убрал функцию «Люди поблизости» из Telegram

    Дуров объявил об отключении двух функций в Telegram
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В мессенджере Telegram отключили функцию «Люди поблизости» и загрузку медиафайлов на платформу Telegraph, об этом заявил основатель приложения Павел Дуров.

    Функции «Люди поблизости» больше нет, так как ее использовали менее 0,1% пользователей, вместе с тем из-за нее возникали проблемы с ботами и мошенниками, сообщил Дуров, передает ТАСС.

    Также отключена загрузка новых медиафайлов в Telegraph, поскольку им «злоупотребляли анонимные лица». Большая часть пользователей не имеют отношения к криминальному миру, но 0,001% вовлеченных в незаконную деятельность создают плохой образ для мессенджера, добавил Дуров. По его мнению, это создает риски для миллиарда других пользователей.

    В конце августа Дурова задержали во Франции, но позже освободили под судебный надзор. СМИ сообщали, что он якобы отказался помощи России и ОАЭ.

    На ваш взгляд
    Как объявленная Дуровым борьба с противоправным контентом в Telegram отразится на соцсети?




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    6 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в едином дне голосования, отдав свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы.

    На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.

    «8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.

    Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.

    В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.

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    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил с помощью оружия закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    6 сентября 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета национального центра «Россия», его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Комитет создан в целях «демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия», передает РИА «Новости».

    Кириенко должен в течение месяца утвердить состав оргкомитета.

    Международная выставка-форум «Россия» проходила в Москве с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года.

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    7 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

    Маск счел интересным высказывание Путина о Камале Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

    «Интересно», – написал Маск в социальной сети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает RT.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх.

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    6 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Названо число погибших военных ВСУ и наемников при ударах по Полтаве и Кривому Рогу

    Высокопоставленный военный источник рассказал о последствиях высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников, сообщил высокопоставленный военный источник.

    Он отметил, что 3 сентября российские военные нанесли удар ракетами «Искандер-М» по учебному центру войск связи ВСУ в Полтаве. «В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», – приводит слова источника ТАСС. Среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    4 сентября был нанесен комбинированный ракетный удар по трем пунктам временной дислокации наемников в Кривом Роге. «Противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», – сообщил источник.

    Ракетным ударом комплекса «Искандер-М» 2 сентября была уничтожена гостиница в Запорожье, где размещались иностранные наемники. «В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения», – сообщил источник.

    Он также добавил, что 28 августа в результате удара «Искандера-М» по сухогрузу в Одесской области, с которого осуществлялась разгрузка оружия для ВСУ, были уничтожены 20 наемников, 12 беспилотных катеров и часть боеприпасов. Еще 38 беспилотников получили повреждения.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в военном институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ.

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    6 сентября 2024, 20:59 • Новости дня
    МВД определило места расположения аптечек в автомобилях
    МВД определило места расположения аптечек в автомобилях
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МВД России уточнило новые требования к размещению автомобильных аптечек. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    В приказе уточняется, что аптечка должна находиться в легкодоступном месте и не мешать управлению автомобилем. «Место размещения аптечки необходимо выбирать таким образом, чтобы она не создавала помех в управлении транспортным средством», – отмечается в требованиях, передает ТАСС.

    Также владельцам автомобилей необходимо следить за комплектацией аптечки, своевременно пополнять ее и проверять сроки годности медицинских изделий. Использовать аптечку следует в соответствии с порядком оказания первой помощи, утвержденным Минздравом РФ.

    Новые требования вступят в силу 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 марта 2031 года. При этом аптечки, укомплектованные по старым правилам, можно использовать до истечения срока годности медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 года.

    Ранее Министерство здравоохранения РФ утвердило новый состав автомобильной аптечки. В комплект первой помощи для автомобилистов теперь входит спасательное одеяло, маркер или карандаш, а также обновлены требования к бинтам и ножницам.

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    6 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Песков: США могут лишиться потребности использовать Россию
    Песков: США могут лишиться потребности использовать Россию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва допускает ситуацию, при которой в США исчезнет потребность использовать Россию и приносить двусторонние отношения в жертву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «И как раз президент и говорил, что может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы», – прокомментировал Песков реакцию американских СМИ на слова российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин пошутил, что Россия «поддерживает» кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис на выборах США. Слова Путина о Харрис ввели в замешательство другого кандидата на пост главы США – Дональда Трампа. Позже Песков объяснил, что для Путина главной является забота о россиянах, а не дела США.

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что в США политики перестали понимать шутки.

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    6 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Азербайджан отказался участвовать в антироссийских санкциях

    Алиев: Азербайджан не будет частью антироссийской санкционной кампании

    Азербайджан отказался участвовать в антироссийских санкциях
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании, заявил президент страны Ильхам Алиев на международном форуме «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио.

    По его словам, Азербайджан считает отношения с Россией и Украиной очень хорошими и хотя Баку поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но не будет частью антироссийской санкционной кампании, передает ТАСС.

    Он также не исключил возможности участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Алиев добавил, что, учитывая, что вместе с Россией и Украиной Азербайджан в течение 70 лет были частью СССР, Баку разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне.

    «Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Мы никогда не инициировали это. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы», – сказал Алиев.

    Ранее Алиев заявил, что Баку не будет поставлять оружие Украине, несмотря ни на какие просьбы.

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    7 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных, следует из видео с допросом.

    Украинский военный рассказал, что ему приказали расстрелять трех военнопленных в Курской области.

    «Я отказался. Мне сказали, выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял», – признался десантник на видео RT.

    По его словам, командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

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    7 сентября 2024, 01:25 • Новости дня
    США заметили «военную активность» России вблизи подводных коммуникаций

    CNN: США увидели угрозу повреждения подводных коммуникаций со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США фиксируют рост активности российских кораблей вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются возможной диверсии, сообщил телеканал CNN.

    Источники телеканала сообщили, что США якобы заметили подозрительную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и  предположили, что российские военные могут осуществить диверсию и повредить важные участки мировой коммуникационной инфраструктуры. При этом телеканал не приводит никаких доказательств осуществления Россией подобных действий, передает РИА «Новости».

    По информации неназванных источников в американском правительстве, российские корабли якобы патрулируют участки вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, которые находятся вдали от берегов России.

    Кроме того, как утверждает источник, Вашингтон беспокоит усиление активности ВМФ России по всему миру и якобы ведущиеся разработки «военно-морских возможностей для подводных диверсионных операций». Конкретные доказательства разработки таких операций телеканал также не приводит.

    Ранее страны Европы договорились о защите от России подводной инфраструктуры Северного моря.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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    6 сентября 2024, 17:54 • Новости дня
    Против певицы Монеточки возбуждено уголовное дело

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) стала фигурантом уголовного дела по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении певицы Гырдымовой, более известной под псевдонимом Монеточка. Уголовное преследование инициировано по статье 330.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, передает ТАСС.

    Напомним, прокуратура ранее начала проверку в отношении певицы Монеточки, против нее могут завести уголовное дело о реабилитации нацизма.

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    7 сентября 2024, 09:15 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли ряд точных ударов по пригороду Николаева, уничтожив место дислокации иностранных инструкторов и как минимум одну установку РСЗО HIMARS, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, первый удар был нанесен по месту, где находились иностранные инструкторы и проходили обучение украинские десантники, передает РИА «Новости».

    Второй удар пришелся по позициям украинской артиллерии, в результате чего была уничтожена как минимум одна реактивная система залпового огня HIMARS.

    «Наши разведчики отслеживали перемещение этой техники и передали координаты артиллерии», – отметил Лебедев.

    Накануне подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом.

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    6 сентября 2024, 17:20 • Новости дня
    Продюсер: Алсу после развода займет пустующий трон на российской эстраде

    Продюсер предрек Алсу блестящее будущее в карьере после развода

    Продюсер: Алсу после развода займет пустующий трон на российской эстраде
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продюсер Евгений Морозов предрек певице Алсу головокружительную карьеру после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, отметив, что сейчас она имеет все шансы занять лидирующие позиции в отечественном шоу-бизнесе.

    Морозов поделился своим прогнозом относительно будущего карьеры Алсу. По его мнению, развод с супругом может стать новым витком в творческой биографии певицы. Морозов напомнил, что он принимал участие в организации первых концертов Алсу в России после ее победы на конкурсе «Евровидение», и отметил, что тогда певица не нуждалась в материальных средствах, передает Aif.ru.

    «Алсу никогда не пела на корпоративах, так как ее семья была обеспечена. Для нее творчество всегда было призванием, а не способом заработка», – подчеркнул продюсер.

    Морозов уверен, что сейчас, когда Алсу свободна от семейных обязательств, у нее есть все шансы достичь еще больших высот в шоу-бизнесе при условии работы с «правильным» продюсером. По его мнению, на российской эстраде сейчас наблюдается нехватка ярких и талантливых исполнительниц, поэтому Алсу может легко занять пустующий «трон» «без боя».

    Напомним, 27 августа Алсу и Абрамов официально развелись.

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    6 сентября 2024, 21:08 • Новости дня
    В МЭР спрогнозировали курс доллара до конца года

    Минэкономразвития заявило об ожидании в 2024 году курса на уровне 91 рубля за доллар

    В МЭР спрогнозировали курс доллара до конца года
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Минэкономразвития России ожидает, что среднегодовой курс рубля в 2024 году составит 91,2 рубля за доллар, что ниже ранее прогнозируемых 94,7 рубля за доллар в апреле 2024 года.

    К 2027 году предполагается, что курс российской валюты вырастет до 103,2 рубля за доллар по сравнению с апрельским прогнозом в 103,8 рубля за доллар, передает ТАСС со ссылкой на министерство.

    В предыдущем прогнозе министерства среднегодовой курс рубля на 2024 год составлял 94,7 рубля за доллар, а на 2027 год – 103,8 рубля за доллар.

    Ранее в Минэкономразвития заявили, что по итогам 2024 года реальные денежные доходы населения вырастут на 7,1%, а зарплаты увеличатся на 9,2%.

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    6 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе отказался встречаться с немецкими депутатами

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе решил не проводить встреч с делегацией бундестага, он обвинил немецкий парламент в предвзятости. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не считаю целесообразным встречаться с членами делегации бундестага, так как несколько месяцев назад член немецкого парламента участвовал в акции радикальной оппозиции в Тбилиси и был вовлечен в попытку устроить революцию», – сказал председатель правительства страны.

    Весной в акциях протеста в Тбилиси против закона «О прозрачности иностранного влияния» участвовали председатель комитета по внешним связям бундестага Михаэль Рот, а также министры иностранных дел ряда стран ЕС.

    По словам Кобахидзе, во время акций «член бундестага стоял на сцене и был вовлечен в революционные процессы». Он подтвердил, что немецкие парламентарии попросили его о встрече, однако «для нас такие акты (действия Рота) неприемлемы».

    По его словам, с депутатами встретился глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. «Проявится, насколько результативной будет эта встреча», – заключил премьер-министр.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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