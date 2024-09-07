Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.0 комментариев
Бывшего министра спорта Дагестана Магомедова обвинили в убийстве
Бывший мэр Кизилюрта и бывший глава Минспорта Дагестана Магомед Магомедов обвиняется в убийстве, совершенном в 2006 году.
Сейчас Магомедов задержан, его обвиняют по статьям УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконное приобретение и хранение оружия», передает ТАСС.
Кроме этого, Магомедова обвиняют по статье «Содействие террористической деятельности с использованием служебного положения» и «Присвоение или растрата в особо крупном размере».
Также фигурантом стал экс-начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Его обвинили в растрате. По уголовному делу бывших чиновник в Махачкале и Кизилюрте провели обыски.
Ранее Магомедов, находясь под следствием, пытался оказывать давление на свидетелей.