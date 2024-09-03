Экс-министр спорта Дагестана угрожал свидетелям по делу о коррупции

Tекст: Вера Басилая

Согласно судебным документам, Магомедов, даже будучи уволенным, продолжал оказывать влияние на своих бывших подчиненных, угрожая им физической расправой в случае, если они не будут следовать его указаниям, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что Магомедов давал указания своим бывшим подчиненным фальсифицировать документы и согласовывать общую линию защиты по уголовному делу. ФСБ России провела оперативно-розыскные мероприятия, подтвердившие эти обвинения.

Ранее Магомедову, арестованному по делу о растрате, предъявлено обвинение в содействии терроризму и убийстве.

Напомним, Магомед Магомедов был задержан в октябре 2023 года по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.