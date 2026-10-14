Песков: Россия намерена биться за возврат украденных европейцами активов

Tекст: Дарья Григоренко

«Есть ли перспективы проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими? Да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебное разбирательство, судебные преследования и т. д. и т. п., для того чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России.

В воскресенье Евросоюз придумал новый способ украсть у России.

В прошлом году российская делегация на встрече G20 в США подняла вопрос о заморозке активов.