Казахстан решил ввести бесплатные электронные разрешения на въезд для россиян

Tекст: Дарья Григоренко

Правительство Казахстана утвердило порядок получения электронного разрешения на въезд для иностранных граждан, прибывающих в страну по безвизовому режиму. Соответствующее постановление размещено в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов республики, передает ТАСС.

Обязательное наличие документа начнет требоваться с 1 июля 2027 года. До этого времени на пунктах пропуска иностранцам будут лишь разъяснять необходимость оформления разрешения без отказа во въезде в Казахстан. Оформление электронного разрешения будет бесплатным.

Иностранные граждане должны будут подавать заявление через специальную цифровую платформу. Сделать это необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой даты пересечения границы республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД заявил об отсутствии уведомлений от Казахстана о платном въезде.

В прошлом месяце власти республики сообщили о введении электронного разрешения на въезд для россиян.

Летом МВД Казахстана предложило ввести платный въезд для иностранцев.