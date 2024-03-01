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    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    1 марта 2024, 19:23 • Новости дня

    Нидерланды и Украина подписали соглашение по безопасности

    Нидерланды и Украина подписали соглашение по безопасности на 10 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Амстердам и Киев заключили соглашение по безопасности сроком на 10 лет, документ был подписан во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Харьков, сообщает телеканал RTL Nueuws.

    По данным RTL Nieuws, соглашение по безопасности содержит пункты об оказании военной помощи Киеву, укреплении оборонной промышленности на Украине и киберустойчивости страны, передают «Известия».

    Оно также направлено на «улучшение сотрудничества между украинской армией и НАТО». Кроме того, стороны условились продолжать оказывать санкционное давление на Россию.

    В феврале Украина подписала соглашения о безопасности с Германией и Францией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорится в соглашении Украины с Францией, в чем его отличие от ряда аналогичных и почему для украинских граждан происходящее – очень плохой признак.

    1 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророссийские подпольщики Одессы не хотят потерять город до освобождения, а потому передают российской стороне данные о дислокации и передвижении ВСУ, а также периодически сами ликвидируют националистов, сообщил представитель подполья.

    Источник ТАСС сказал, что «некоторых националистов удалось, скажем так, «приземлить». «Кто-то в больницу попал, кто-то уже и функционировать никогда не сможет», – уточнил он.

    При этом, по словам представителя подполья, есть проблема, связанная с большими размерами региона, его непросто покрыть сетью информаторов. Тем не менее со временем проблема решается, сообщил он.

    Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что обеспечение безопасности и работы крымских портов невозможно без освобождения Одессы, которую НАТО сможет использовать как свою военную базу.

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    1 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ

    Участником беседы об уничтожении Крымского моста оказался глава ВВС Германии Грефе

    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ
    @ U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Jordan Hack

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждавшими атаку на Крымский мост офицерами ФРГ оказались высокопоставленные военные, один из них – бывший военный атташе в США и глава отдела операций и учений командования ВВС бундесвера и командующий ВВС ФРГ, утверждают информационные агентства.

    Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе учился в университете бундесвера в Мюнхене, готовился в качестве пилота истребителя F-4 в США, передает РИА «Новости».

    Также он занимал должность военного атташе в США. В 2023 году он проводил встречу на американской базе Эндрюс в Мэриленде с главой нацгвардии ВВС США генерал-лейтенантом Майклом Ло.

    Другой участник разговора Инго Герхартц с 2018 года находится в должности командующего (инспектора) ВВС Германии. В его подчинении, согласно открытым данным с сайта бундесвера, находится около 30 тыс. военных. Он вступил ряды ВВС в 1985 году. Ему приписывают решение взять на вооружение F-35.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора.

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    29 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    В Лондоне признали присутствие на Украине британских военных

    Sky News: Британский военный персонал на Украине обучает ВСУ

    В Лондоне признали присутствие на Украине британских военных
    @ REUTERS/Kai Pfaffenbach

    Tекст: Вера Басилая

    Небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ, заявил представитель премьер-министра страны Риши Сунака, передает канал Sky News.

    Представитель Сунака заявил, что не ознакомился с тезисами президента России Владимира Путина из послания Федеральному собранию об опасных действиях Запада, грозящих применением ядерного оружия. По его словам, Британия продолжит полностью поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель британского премьера заявил, что широкомасштабного размещения войск на территории Украины не планируется. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его слова о возможной отправке военных стран НАТО на Украину являются взвешенными и продуманными.

    Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил западным лидерам судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. «Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, понимать, что у нас тоже есть оружие ... которое может поражать цели на их территории», – подчеркнул глава государства.

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    1 марта 2024, 11:21 • Новости дня
    Франция отказалась отправлять войска на Украину

    Министр Сежурне: Франция не будет отправлять войска на Украину

    Франция отказалась отправлять войска на Украину
    @ Marine Gonard/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне.

    «Французы не будут умирать за Украину», – приводит его слова ТАСС.

    СМИ писали ранее, что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке войск НАТО на Украину хотел консолидировать усилия Запада по поддержке киевского режима и послать России «сильный стратегический сигнал», однако добился обратного.

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    1 марта 2024, 13:54 • Новости дня
    Политолог: Киев постарается замять историю с передачей тел погибших на Ил-76

    Политолог Шеслер: Киев загнал себя в затруднительное положение в ситуации с погибшими на борту Ил-76 пленными ВСУ

    Политолог: Киев постарается замять историю с передачей тел погибших на Ил-76
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев оказался в затруднительном положении из-за звучавших ранее заявлений о том, что на сбитом Ил-76 не было пленных ВСУ. Принять тела погибших Украине все же придется, но офис Зеленского постарается замять эту историю. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее Татьяна Москалькова сообщила о готовности Москвы передать Украине погибших при катастрофе Ил-76.

    «В начале февраля на Украине звучали довольно противоречивые заявления относительно погибших на борту Ил-76. В украинском руководстве попросту не было выработано единой реакции. Например, в ГУР Минобороны говорили, что попросили Москву вернуть тела пленных, а в СНБО пытались заверить, что никаких украинских военнослужащих там не было вовсе», – напомнила правозащитница, политолог Лариса Шеслер.

    По ее мнению, в Киеве хотя и придерживались разных версий в вопросе катастрофы Ил-76, но преследовали одну цель. «ГУР обращалось с просьбой выдать останки и предполагало, что Москва выполнит это требование быстро. Их замысел был в том, чтобы сфальсифицировать лабораторные исследования и представить миру случившееся в выгодном для них свете: виновата в катастрофе Россия, что люди были не те, да и погибли они по другим причинам», – пояснила собеседница.

    «Секретарь СНБО Алексей Данилов, когда говорил об отсутствии на борту украинских пленных, был убежден, что Москва вообще не станет возвращать тела погибших, – считает Шеслер. – При этом он так же, как и в ГУР, пытался выставить виноватой Россию, уличить ее якобы во лжи. Однако теперь все эти попытки сыграли против Киева. Российские специалисты провели необходимые лабораторные исследования, останки погибших на Ил-76 были идентифицированы, тела готовы передать Украине».

    Правозащитница отмечает, что Киев сейчас оказался в затруднительном положении. «Офис Зеленского не хочет признавать, что украинская ракета убила украинских солдат. Но, я думаю, Киеву придется принять тела, потому что в противном случае возникнет слишком большой резонанс и возмущение среди родственников погибших. Вместе с тем украинское руководство постарается замолчать всю историю. Если же родные и близкие попытаются организовать какие-то акции, им быстро заткнут рты», – заключила Шеслер

    Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия готова передать Киеву тела находившихся в сбитом ВСУ Ил-76 украинцев. Она отметила, что Москва имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей погибших. Омбудсмен рассказала, что находится в контакте с украинским коллегой. «Мы на связи с уполномоченным Верховной рады Лубинцом Дмитрием, он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения, получил полностью все ответы», – приводит слова Москальковой РИА «Новости». Она также подтвердила, что Киев обращался к российским представителям по вопросу возможной выдачи тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76.

    Сам Лубинец сообщил, что украинская сторона намерена в пятницу провести контакты с российской стороной по вопросу возвращения тел погибших. Он подчеркнул, что это не будет «общение напрямую», оно пройдет «через соответствующие каналы коммуникации».

    При этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что на сбитом ВСУ Ил-76 якобы не было украинских военнопленных. «Были ли там наши пленные? Точно могу сказать – нет», – уверял он телезрителей украинского ТВ 9 февраля.

    Напомним, 24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны, на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Было установлено, что по самолету было выпущено три зенитных ракеты. Все находившиеся на борту погибли. СКР расследует уголовное дело о теракте. Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

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    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

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    1 марта 2024, 10:05 • Новости дня
    На Западе объяснили, как Макрон навредил Украине

    Politico: Слова Макрона об отправке военных на Украину лишь навредили Киеву

    На Западе объяснили, как Макрон навредил Украине
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке войск НАТО на Украину хотел консолидировать усилия Запада по поддержке киевского режима и послать России «сильный стратегический сигнал», однако добился обратного, пишут СМИ.

    Высказывания Макрона, которые, как предполагал французский лидер, станут «твердым предупреждением Кремлю», «потерпели грандиозную неудачу» и только «усугубили ситуацию», пишет газета Politico. Автор статьи отмечает, что его высказывания привели к противоположному результату, передает РИА «Новости».

    Слова французского лидера, говорится в публикации, только вскрыли раскол среди союзников Киева по вопросу продолжения помощи Украине.

    В западных странах и так стали меньше верить в якобы возможную победу Киева, а после слов об отправке на Украину солдат поддержка ВСУ может оказаться подорвана еще сильнее. Особенно после предупреждения президента Владимира Путина о том, что прямое вмешательство в украинский конфликт может привести к ядерной войне, говорится в публикации.

    В результате Украина оказывается в тяжелом положении. Без живой силы и боеприпасов ВСУ не смогут провести серьезную контратаку в этом году, заключил автор.

    Ранее Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением Макрон опозорился на весь мир.

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    1 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине

    Focus: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    @ Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящая проблема, из-за которой канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине немецкие ракеты Taurus, заключается в отсутствии у него доверия к киевскому режиму, пишут немецкие СМИ.

    Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для издания Focus отметил, что украинцы, как опасается Шольц, будут использовать Taurus таким образом, который федеральному канцлеру не понравится, передает РИА «Новости».

    Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

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    29 февраля 2024, 23:58 • Новости дня
    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ Бортников заявил о множестве баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На украинской территории находится много баз ЦРУ, заявил глава ФСБ Александр Бортников, добавив, что противник в лице американцев, англичан и французов активно действует на Украине.

    На вопрос о том, сколько баз ЦРУ на Украине, Бортников ответил: «Много». По его словам, «они давно зашли туда». Как пояснил Бортников, ЦРУ «использует свой ресурс», чтобы американские сотрудники или спецслужбы Украины выполняли «грязную работу». На вопрос о том, если ли у России возможность «дотянуться» до украинских баз ЦРУ, глава ФСБ заявил, что «работа ведется», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, американские СМИ сообщили, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что баз ЦРУ на Украине гораздо больше.

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    1 марта 2024, 08:16 • Новости дня
    Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией

    Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

    Tекст: Ольга Никитина

    На Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что Украина «на деле не важна для безопасности Запада». Он прокомментировал статью в Der Spiegel под заголовком «Действительно ли это наш конфликт?», автор которой призвал честно ответить на этот вопрос и перестать себя обманывать. «Украина этого тоже не заслуживает», – отвечает сам автор.

    В этой связи Пушков отметил, что на Западе стали задумываться о том, какими могут быть последствия конфликта с Россией из-за Украины. Однако этого не делает президент Франции Эммануэль Макрон, который якобы выступает с «выверенными и продуманными» заявлениями, ни «агрессивные британские министры», которые с бешеной скоростью сменяют друг друга, ни шеф Пентагона Ллойд Остин, который допускает войну между Россией и НАТО.

    «Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят», – заключил Пушков.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными Остина о том, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

    Коментарии (4)
    1 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о прямом столкновении НАТО и России в случае поражения Украины доказывают наличие такого плана у США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

    Лавров отметил, что у Остина «просто по Фрейду» вырвалось то, что у США на уме. Он напомнил, что до этого все говорили, что нельзя допустить проигрыша Украины, иначе «Путин не успокоится и будет захватывать европейские страны», передает ТАСС.

    «Так оказывается, по открытому, недвусмысленному выражению господина Остина, все совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев – да», – пояснил Лавров.

    Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными заявление Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России.

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    1 марта 2024, 05:56 • Новости дня
    Артисты Львовской оперы не вернулись на Украину после гастролей

    После гастролей в Финляндии несколько артистов Львовской оперы не вернулись на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько артистов Львовского оперного театра после гастролей в Эстонии и Финляндии не вернулись на Украину, проводится служебное расследование, сообщили украинские СМИ.

    На Украину не вернулись ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка балета Юлия Михалиха-Рома и артист Богдан Ключник, передает ТАСС.

    Сообщается, что за границей артисты выступали с 8 по 22 февраля со спектаклем «Дон Кихот», который сейчас должны показывать во Львове. Ни указанные артисты, ни театр не давали комментариев относительно сообщений СМИ.

    Напомним, украинский журналист Алексей Печий сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза. Кроме того, 10 добровольцев воспользовались разрешением на выезд из страны за гумпомощью и сбежали с Украины.

    Коментарии (3)
    1 марта 2024, 06:47 • Новости дня
    Польша назвала условие закрытия границы для товаров с Украины

    Туск пригрозил закрыть границу Польши для товаров с Украины при отказе ЕС и Киева выполнить требования Варшавы

    Польша назвала условие закрытия границы для товаров с Украины
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Евросоюз и Киев не выполнят требования Варшавы об ограничении ввоза украинской сельхозпродукции, Польша рассмотрит вариант с закрытием границы с Украиной для украинских товаров, заявил глава польского правительства Дональд Туск.

    По итогам переговоров с лидерами протестующих фермеров Туск сказал, что возможность такого шага необходимо «принимать во внимание». Он признал, что подобные меры окажутся болезненными и для польских производителей из-за ожидаемого зеркального ответа Украины, передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что блокада пунктов пропуска на границе с Польшей привела к потере бюджетом Украины более 523 млн долларов (20 млрд гривен), из них 209 млн (8 млрд) – в феврале. Депутат признал, что компенсировать эти потери за счет западной финансовой помощи не получится.

    Напомним, вскоре после начала СВО еврочиновники пошли на беспрецедентный шаг, полностью сняв ограничения для украинского аграрного экспорта. Однако уже в конце 2022 года польские, а за ними и остальные фермеры из граничащих с Украиной стран начали требовать от еврочиновников и национальных правительств ограничить потоки украинского продовольствия.

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    29 февраля 2024, 21:01 • Новости дня
    В Румынии признали участие своих наемников в боевых действиях на Украине

    Радио Румынии: Добровольцы из Румынии воюют на Украине против ВС России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Румыны в качестве добровольцев воюют в составе ВСУ против ВС России, сообщило Радио Румынии.

    В сообщении говорится, что кроме добровольцев, которые помогают ВСУ в тылу, есть румыны, которые воюют против россиян на фронте, передает ТАСС.

    «Это граждане Румынии и Республики Молдова, которые заявляют, что вступили в украинскую армию, чтобы держать Россию как можно дальше от румынских границ», – говорится в сообщении.

    Добровольцев набирают в группе в социальной сети, она сформирована из носителей румынского языка на Украине. По словам оперативного командира группы, который называет себя Джетотак, добровольцы получают от нескольких сотен до 3 тыс. евро. Основное финансирование обеспечивает украинское государство.

    Напомним, в январе высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

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    Путин хочет сделать налоги более справедливыми

    Владимир Путин объявил о важнейших изменениях в налоговой сфере как для бизнеса, так и для граждан. В частности, бизнесменов, которые прибегали к дроблению своего бизнеса, ждет налоговая амнистия. А распределение налогового бремени в будущем могут привязать к уровню доходов бизнеса и граждан для большей справедливости. Подробности

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    Путин показал возможности суверенитета

    В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал главный акцент на укреплении суверенитета России. Речь идет не только о военном, но и экономическом, техническом, гуманитарном и в целом – государственном суверенитете. Как отмечают эксперты, объявленные президентом приоритеты раскрывают план развития и усиления страны не только на шесть следующих лет, а на десятилетия вперед. Подробности

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    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

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    Как российские пограничники спасали Армению

    Сразу несколько недружественных заявлений, касающихся судьбы российских пограничников в Армении, сделало в последние дни ереванское руководство. Прямо говорится даже о том, что пограничники «должны оттуда уйти». Как российские пограничники появились в Армении, какую роль они сыграли в сохранении ее государственности и почему в Ереване ими теперь недовольны? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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