Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
Макрон и Зеленский подписали соглашение о безопасности между Францией и Украиной
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности между Францией и Украиной сроком на десять лет
Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после церемонии подписания документа.
По словам французского президента, соглашение включает в себя выделение 3 млдр евро военной помощи Украине в 2024 году, передает РИА «Новости».
Отмечается, что соглашение закрепляет поставоки современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины за счет организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.
Ранее сообщалось, что Украина и Германия подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Ожидается, что Германия направит только в 2024 году на поддержку Украины 15 млрд евро, из них более 7 млрд на поставки оружия Киеву.