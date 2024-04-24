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Минобороны: Трофейные вооружения будут показаны в парке Победы на Поклонной горе
Минобороны организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения спецоперации, сообщили в ведомстве.
В Telegram-канале ведомства указано, что в парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.
Гости мероприятия смогут ознакомиться с танком «Леопард-2» и боевой машиной пехоты «Мардер» немецкого производства, американской БМП «Брэдли», шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC и многими другими экспонатами.
Помимо этого, на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.
Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед Музеем Победы, разделены на несколько тематических зон и будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими.
Выставка откроется 1 мая 2024 года и продлится в течение месяца.
Ранее в Telegram-канале «Военный обозреватель» появилась видеозапись того, как в Москву доставили трофейные БМП M2A2 Bradley ODS-SA, M113, Marder 1A3 и единственную в своем роде боевую машину поддержки танков «Азовец».