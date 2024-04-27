Гуцул потребовала отставки главы МВД Молдавии

Гуцул потребовала отставки глав МВД и генерального инспектората полиции Молдавии Эфроса и Чернауцану

Tекст: Антон Антонов

Гуцул сообщила, что ее «около часа держали в аэропорту, досматривая вещи». По словам главы Гагаузии, правоохранители собирались допросить ее, однако «до этого не дошло, решили отпустить», но не отпустили ее советников, передает ТАСС.

Обращаясь к Эфросу и Чернауцану, Гуцул заявила, что они «не должны были допускать такого отношения к своим гражданам». Гуцул подчеркнула, что главы МВД и генерального инспектората полиции должны служить народу, а не «лицам, которые сидят в правительстве и парламенте».

Она напомнила, что «несколько дней назад в аэропорту унижению подверглись прилетевшие из Москвы граждане Молдавии, которых по несколько часов обыскивали».

Напомним, членов делегации Гагаузии, которые вернулись из России, допросили правоохранительные органы Молдавии. В международном аэропорту Кишинева произошла эвакуация, когда туда прибыла Гуцул.

23 апреля участников съезда оппозиционных сил Молдавии после возвращения из Москвы около трех часов не пропускали через границу в аэропорту Кишинева, руководитель партии «Возрождение» Наталья Параска была задержана.

10 апреля Гуцул отказались выпускать из зоны проверки документов в аэропорту Кишинева, где приземлился самолет, на котором она вернулась после визита в Россию.