После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.10 комментариев
Одного из лидеров оппозиции Молдавии задержали после возвращения из Москвы
Участников съезда оппозиционных сил Молдавии после возвращения из Москвы три часа продержали в аэропорту
После возвращения из Москвы участников съезда оппозиционных сил Молдавии около трех часов не пропускали через границу в аэропорту Кишинева, руководитель партии «Возрождение» Наталья Параска была задержана.
Параска сообщила, что ее задержали сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии, она была на допросе «около двух часов», ей «не разрешали отвечать на звонки адвоката». Вопросы касались связи с Россией, которую в СИБ называли «страной-агрессором». «Я ответила, что так не считаю», – приводит ее слова ТАСС.
Она рассказала, что ей «пригрозили уголовной ответственностью» за визиты в Россию и встречи с официальными лицами. Ей «намекнули на предательство родины и спросили, осознает ли» она «последствия».
Параска также сообщила, что через границу в аэропорту около трех часов не пропускали примерно 100 человек, посетивших съезд оппозиции в Москве. Она подчеркнула, что их «держали без воды и объяснений». «Кто-то был с ребенком, кто-то в положении, кому-то за 60 лет, все уставшие», – рассказала Параска.
По ее словам, задержку оправдывали тем, что «не работает какая-то программа», которая «прекрасно заработала, когда границу проходили трое депутатов парламента» Молдавии, посетившие США.
Напомним, в ходе съезда оппозиционных сил Молдавии, который прошел на выходных в Москве, был создан блок «Победа». Блок направлен на выстраивание тесного взаимодействия с Россией и ЕАЭС. Во встрече, проходящей на двух языках – русском и молдавском, приняли участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, а также представители партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Альтернативная сила спасения Молдовы».