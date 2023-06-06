МАГАТЭ сообщило о падении уровня воды в резервуаре для охлаждения Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о падении уровня воды в резервуаре для охлаждения Запорожской АЭС

Уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС (ЗАЭС), серьезно снизился после разрушений на плотине Каховской ГЭС, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Сегодня была значительно повреждена плотина в Новой Каховке, что привело к значительному снижению уровня воды в резервуаре, используемом для подачи охлаждающей воды на ЗАЭС», – говорится в заявлении Гросси.



Одновременно глава МАГАТЭ заявил об отсутствии рисков для ЗАЭС, однако, отметил он, продолжительное отсутствие воды для охлаждения может привести к выходу из строя аварийных дизельных генераторов станции, передает ТАСС.

В результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на вторник была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды обрушились три пролета гидроэлектростанции. Удар был нанесен ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся «российских террористов».

Началась эвакуация жителей вдоль левого берега Днепра. В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС. Отремонтировать Каховскую ГЭС невозможно, ее придется отстраивать заново.