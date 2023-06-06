Режим ЧС ввели в Новокаховском городском округе

Военный эксперт назвал цель попыток наступления ВСУ на пяти направлениях

Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ оказывают давление по всей линии фронта в поиске слабого места линии обороны ВС РФ

Противник оказывает давление по всей линии фронта, чтобы создать локальный перевес, выявить наши слабые места и там попытаться развить наступление. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя мощные попытки противника перейти в контрнаступление.

«По политическим соображениям украинское командование выбрало для наиболее активного наступления южный участок фронта – в Запорожской области. На данный момент мы видим активность по пяти направлениям. Однако не исключаю, что в перспективе их будет еще больше», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Задействованы две бригады из той самой «гвардии наступа», которую ВСУ собирали для так и не состоявшегося весеннего наступления. Силами от роты до батальона противник пытается прорвать линию фронта. Кроме того, противник обстреливает дорогу в районе Васильевки, чтобы разорвать наши пути снабжения. Интенсифицировались удары по тылам. Одновременно с этим ВСУ пытаются воспрепятствовать нашим попыткам перерезать трассу из Орехова в сторону Авдеевки. Идут бои южнее Угледара, восточнее Гуляйполя», – рассказал эксперт.

«Наиболее успешным для ВСУ стал удар в районе Времевского выступа, западнее Угледара. Им удалось продвинуться, занять несколько опорных пунктов, сейчас идут наиболее упорные бои. Однако я не стал бы это переоценивать, преимуществ противнику это не даст. Насколько известно, ВСУ в этой части задействовали несколько десятков единиц бронетехники, батальон личного состава. Вместе с тем противник несет достаточно высокие потери, ведь мы со своей стороны готовились к удару. На Запорожском участке фронта находится и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, что также подтверждает нашу готовность», – отметил он.

«В целом сейчас противник оказывает давление по всей линии фронта, наносит удары, чтобы создать локальный перевес на узких участках, а затем на наиболее успешное для них направление бросить подкрепление и основные силы. Полагаю, что так они хотят прорвать линию обороны ВС РФ и развивать наступление», – считает Онуфриенко.

«Стоит также обратить внимание на то, что попытки атаки противника севернее и южнее Артемовска были блокированы. Наши вооруженные силы наступают в районе Двуречной, там укреплен плацдарм на правом берегу реки Оскол. Чуть северо-восточнее Двуречной нами освобожден населенный пункт Новомлынск. А в Марьинке на западной окраине города батальон «Ахмат» ведет бои в малоэтажной застройке», – рассказал эксперт.

«Можно ожидать, что противник в ближайший месяц будет задействовать дополнительные силы, поскольку сейчас из 12 сформированных бригад используются только две. Кроме того, противник пытается отвлечь наше внимание и растянуть силы на Белгородское направление. Именно поэтому там идут постоянные обстрелы и налеты БПЛА. Также беспилотники регулярно падают в Курской области и других российских регионах, что вновь говорит о попытках растянуть силы ВС РФ», – заключил он.

В понедельник утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении вновь начались активные боевые действия. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.

Позднее в ДНР заявили, что украинские военные активизировали действия на ряде участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении, особенно сложная ситуация складывается в Марьинке, Угледаре и Авдеевке. Ранее стало известно, что большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.

По словам Конашенкова, на одном из передовых пунктов управления при попытке ВСУ наступать находился начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Конашенков также сообщил, что ВСУ направили в бой 23-ю и 21-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений.

Противник, по словам официального представителя российского военного ведомства, ставил целью прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. Своих задач ВСУ не добились, подчеркнул Конашенков.

При попытке атаковать украинская стороны задействовала шесть механизированных и два танковых батальона. Восточная группировка российских войск действовала умело и грамотно, в результате потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронемашина, сообщили в Минобороны.

В воскресенье сообщалось, что украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков.