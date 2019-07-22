Действия Константинополя на Украине раскололи Афон

Антиканонические действия Константинопольского патриархата разделили Святую гору Афон на сторонников «по послушанию» патриарха Варфоломея и тех, кто отстаивает священные церковные каноны, заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Мы видим, что антиканонические действия Константинопольского патриархата всюду вносят раскол и разделение. Вот и на Святой горе тоже происходит фактическое разделение», – сказал протоиерей, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что «одни монастыри из послушания Константинопольскому патриарху, который является их каноническим главой, считают возможным принимать, сослужить с теми, с кем сослужил их собственный патриарх. Другие, несмотря на то, что их каноническим главой также является патриарх Варфоломей, тем не менее не признают его решений и не принимают приезжающих на Афон визитеров из «ПЦУ».

Балашов назвал печальным, что «в это святое место тишины и молитвы вносятся скандалы и разделения».

Весной афонские старцы обвинили константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви. Кроме того, игумены монастырей Святой горы попросили паломников Украинской православной церкви оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к УПЦ.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД