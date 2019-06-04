На Афоне потребовали выдавать паломникам справки о принадлежности к канонической УПЦ

Игумены монастырей Святой Горы попросили паломников Украинской Православной Церкви оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к УПЦ.

«Отныне все паломники из Украины, которые отправляются на Святую гору Афон, должны иметь при себе, кроме обычных в таких поездках документов (заграничного паспорта и диамонитириона), еще и справку, которая свидетельствует об их принадлежности к Украинской православной церкви», – говорится в пресс-релизе на сайте УПЦ.

Как утверждается в документе, который был отправлен каждому епархиальному архиерею УПЦ, данная инициатива исходит от насельников Святой Горы.

Справка с указанием срока пребывания должна быть оформлена на бланке епархиального управления, подписана епархиальным архиереем и заверена печатью».

Такая справка поможет афонским монахам без сомнения принимать у себя паломников канонической Украинской Православной Церкви и отсекать тех, кто принадлежит к украинским раскольникам.

Ранее афонские старцы обвинили константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

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