Афонские старцы назвали виновных в церковном расколе на Украине

Афонские старцы обвинили константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви, об этом они заявили в письме Священному киноту.

По словам авторов письма, «Русская церковь уже прервала общение со Вселенским (Константинопольским – ред.) патриархатом, который, несмотря на ясное запрещение священных канонов, самовольно предоставил автокефалию, вторгнувшись за пределы своих границ в чужую юрисдикцию». «Таким же точно образом поступят и другие Церкви, как они уже заявили», – цитирует письмо старцев РИА «Новости».

Старцы отметили, что после распада СССР и возникновения украинского государства встал вопрос и о создании независимой автокефальной Церкви. В итоге украинской церкви был предоставлен статус широкой автономии, но не полной автокефалии.

«Возражая против этого решения, митрополит Киевский Филарет, тогда еще канонический епископ Русской церкви, произвел раскол, создав свою собственную, независимую церковь, за что был наказан лишением сана и анафематствован», – напоминают монахи.

Группа Филарета вместе с другими раскольниками «были самочинно приняты в (церковное – ред.) общение одним лишь патриархом Варфоломеем. А канонической и законной Церковью до сего дня всеми считается та, которая принадлежит юрисдикции Русской церкви – автономная Украинская церковь во главе с митрополитом Онуфрием», – уточняется в письме.

«Патриарх Варфоломей не питает уважения к священным канонам, которые он нарушал и нарушает, особенно в отношении связей с еретиками, а сейчас еще и с раскольниками. Он вмешался в вопрос украинской автокефалии, не имея на то юрисдикции и полномочий», – сказано в послании.

Афонские старцы также отметили, что все православные Церкви считают Украинскую церковь частью Русской, а митрополитом Киевским признают Онуфрия. Они также просят Кинот Святой горы «до всеправославного решения... запретить доступ раскольникам» на Афон или, по крайней мере, запретить им совершать на полуострове богослужения.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ПЦУ томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».

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