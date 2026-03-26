  За ночь над Россией нейтрализовали 125 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    14 комментариев
    26 марта 2026, 08:17 • Новости дня

    Лукашенко заявил о новом этапе отношений Белоруссии и КНДР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о выходе отношений Минска и Пхеньяна на новый уровень.

    «Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что страны переходят на этот уровень «с большим опозданием».

    Глава белорусского государства отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, народы двух стран сближают общие интересы: патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению.

    Он добавил, что в условиях глобальной трансформации и открытого игнорирования норм международного права сильными мира сего независимым странам необходимо теснее взаимодействовать, чтобы консолидировать усилия по защите суверенитета и повышению благосостояния граждан.

    Лукашенко подчеркнул важность развития договорно-правовой базы между Белоруссией и КНДР.

    Напомним, Ким Чен Ын встретил Лукашенко в Пхеньяне с конницей и почетным караулом.

    Лидеры государств заключили договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

    25 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию

    Билеты на пригородные поезда между Россией и Белоруссией появились в продаже

    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию
    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продажа билетов на новые пригородные поезда между Россией и Белоруссией открылась, сообщили в РЖД.

    Отмечается, что с 2 апреля электрички будут ежедневно курсировать между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей, совершая до трех рейсов в сутки в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в РЖД, стоимость билета в Оршу составляет 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – 435 рублей. Оформление билетов возможно только по паспорту: взрослым нужен обычный паспорт, а детям – гражданам России до 14 лет для выезда за пределы страны потребуется заграничный паспорт.

    Первыми о запуске беспересадочных пригородных поездов между странами сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, подчеркнув, что поезда будут курсировать именно по этим направлениям. Новые маршруты станут одними из первых регулярных пригородных рейсов между Россией и Белоруссией, облегчив пассажирам поездки между странами.

    В феврале первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    FT: США планируют пригласить Лукашенко в Белый дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко в Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго, пишет Financial Times со ссылкой на слова американского спецпосланника Джона Коула.

    «США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго», – сказано в материале FT, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    Комментарии (20)
    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством для КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея официально признана враждебным государством для КНДР, статус Северной Кореи как ядерной державы останется неизменным, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва.

    «В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями», – приводит слова Ким Чен Ына РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    Глава КНДР пообещал, что его страна заставит Южную Корею «заплатить беспощадную цену» за любые действий против республики, отметив, что любые провокации будут встречены жестким ответом.

    Ким Чен Ын пообещал, что страна никогда не откажется от статуса ядерной державы. Он заявил, что попытки вынудить КНДР отказаться от ядерного оружия ради экономических выгод были отвергнуты, а мировая ситуация доказала правильность выбранного курса.

    Ким Чен Ын напомнил, что КНДР узаконила ядерную политику и закрепила ее в конституции, а также добилась баланса сил в регионе за счет укрепления ядерных сил.

    По его словам, безопасность страны обеспечивается не обещаниями, а силой, и нынешние международные условия подтверждают необходимость ядерного щита. Лидер КНДР отметил, что США и их союзники постоянно усиливают военное давление на КНДР, однако республика, по его мнению, уже не уязвима для подобных угроз. Он подчеркнул, что ядерный щит гарантирует не только военную безопасность, но и развитие экономики, культуры и улучшение жизни народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сессии Верховного Народного Собрания северокорейский лидер Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Ким Чен Ын встретил Лукашенко в Пхеньяне с конницей
    @ president.gov.by

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На торжественной встрече в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын встретил белорусского президента Александра Лукашенко с конницей и почетным караулом, сообщают белорусские СМИ.

    Главы двух государств приняли участие в торжественной церемонии на площади имени Ким Ир Сена, сопровождавшейся артиллерийскими залпами и выходом почетного караула, пишет БелТА.

    Это знаковое место, открытое в 1954 году и вмещающее до 100 тыс. человек.

    В красочном церемониале задействовали роту почетного караула и конное подразделение.

    После приветствия делегаций Александр Лукашенко и Ким Чен Ын направились к монументу «Освобождение». Белорусский лидер возложил венок к подножию памятника советским воинам.

    Мемориал представляет собой 30-метровую стелу с красной звездой в парке Моранбон. Рядом находится кладбище погибших при освобождении Кореи красноармейцев.

    Напомним, белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко возложила цветы к монументу «Освобождение» по просьбе Владимира Путина.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Лукашенко разрешил выезд литовских фур из Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение разрешить выезд из страны грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Литве.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами с территории страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики, уточнив, что решение принято после обращения литовских и польских перевозчиков.

    В сообщении ведомства говорится: «Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств литовской регистрации». Таким образом, фурам с литовскими номерами разрешили покинуть территорию Белоруссии.

    Власти напомнили, что эти транспортные средства с ноября 2025 года оставались в Белоруссии из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Литвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии автомобилей.

    Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о полном восстановлении движения грузовых автомобилей через литовскую границу после сбоев.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 13:22 • Новости дня
    Сестра Ким Чен Ына не захотела видеть премьер-министра Японии в Пхеньяне

    Сестра Ким Чен Ына не захотела видеть премьер-министра Японии Такаити в Пхеньяне

    Tекст: Ольга Иванова

    Сестра Ким Чен Ына отказалась видеть премьер-министра Японии в КНДР; Ким Ё Чжон заявила, что не желает видеть премьера Японии Санаэ Такаити в Пхеньяне, и отметила отсутствие оснований для диалога между странами.

    Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон выступила против визита премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Пхеньян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи. Она подчеркнула, что не видит оснований для диалога между двумя странами.

    Ким Ё Чжон заявила: «Мы по-прежнему не имеем тем для разговора с той стороной, которая остается пленником устаревших представлений и нереализуемого упрямства. Хотя это и полностью личная позиция, но я не хотела бы видеть сцену, в которой японский премьер-министр приезжает в Пхеньян». Она отметила, что простого желания японской стороны для организации саммита недостаточно.

    По словам Ким Ё Чжон, КНДР не признаёт вопросы, которые Япония в одностороннем порядке выносит на повестку, и не намерена обсуждать их на переговорах. Она добавила, что руководство страны не видит причин для встречи и не желает садиться за стол переговоров. Для проведения возможной встречи, считает Ким Ё Чжон, Японии необходимо отказаться от «устаревших традиций и привычек», однако нынешняя политика Токио, по ее мнению, движется в противоположном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Японии Санаэ Такаити назвала КНДР ядерной державой во время предвыборных дебатов. Японские власти официально не признают КНДР ядерной державой.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление Ким Чен Ыну по случаю его переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР и отметил важность двусторонних отношений.

    Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Государственных дел КНДР, сообщается на сайте Кремля.

    В официальном поздравлении Путин отметил, что решение депутатов Верховного народного собрания наглядно показывает единодушную общественную поддержку курса Ким Чен Ына, направленного на решение социально-экономических задач, защиту суверенитета и законных интересов КНДР на международной арене.

    «В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», – отметил Путин.

    Путин пожелал Ким Чен Ыну успехов в ответственной государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности принять Ким Чен Ына в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию после согласования всех деталей, он остается желанным гостем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия всегда будет рада видеть лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил Песков, передает ТАСС.

    По его словам, у руководителя КНДР есть действующее приглашение посетить Россию с визитом.

    «Разумеется, в России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос агентства.

    Песков добавил, что как только сроки визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться. Он подчеркнул, что приглашение для Ким Чен Ына остается в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел страны. Явка на выборах составила 99,99%.

    Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю переизбрания Ким Чен Ына и отметил значимость российско-северокорейских отношений.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    КНДР убрала слово «социалистическая» из названия конституции
    @ Chris Jung/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В КНДР изменили название и содержание конституции, из названия убрали слово «социалистическая», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как сообщает ЦТАК, на второй день сессии Верховного народного собрания КНДР нового созыва с докладом выступил председатель парламента Чо Ен Вон, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что преобразование и дополнение конституции отвечает потребностям «нового этапа развития» революции, а также юридически закрепляет «победоносное продвижение» строительства в стране.

    В докладе объяснили содержание законопроекта, включая переименование основного закона страны. Конституция теперь называется «Конституция Корейской Народно-Демократической Республики», а не «Социалистическая Конституция Корейской Народно-Демократической Республики».

    Верховное народное собрание рассмотрело законопроект и единогласно приняло постановление о внесении изменений и дополнений в основной закон КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР. Южная Корея признана враждебным государством для КНДР. Статус Северной Кореи как ядерной державы остается неизменным.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 13:31 • Новости дня
    Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне в благодарность за помощь в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко возложила в Пхеньяне цветы к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина в благодарность за содействие в спецоперации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

    Делегация Белоруссии почтила память героев у монумента «Освобождение», передает ТАСС.

    В торжественной церемонии принял участие и глава КНДР Ким Чен Ын. Пресс-служба белорусского лидера отметила: «Букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России – в знак благодарности за помощь в СВО».

    Москва и Пхеньян с 2024 года развивают сотрудничество в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

    Военнослужащие КНДР участвовали в освобождении районов Курской области от украинских формирований. Владимир Путин и Валерий Герасимов высоко оценили мужество и роль бойцов КНДР в обороне российского региона.

    Ранее президент Владимир Путин возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне в ходе своего визита.

    Путин отметил героизм и мужество военных КНДР при освобождении Курской области.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал установку памятника северокорейским бойцам на территории России.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал официальный визит в КНДР, где запланированы переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном и подписание двустороннего договора о дружбе.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Пхеньян, сообщает БелТА.

    В столице КНДР запланированы переговоры Лукашенко с лидером страны Ким Чен Ыном. Основной темой встречи станет обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение ключевых сфер интереса и перспективных проектов.

    Как отмечают в Минске, визит направлен на укрепление договорно-правовой базы и расширение сотрудничества между двумя странами. В ходе визита лидеры Белоруссии и КНДР намерены подписать договор о дружбе и сотрудничестве, который, по словам министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, станет основой для дальнейшего развития контактов на уровне министерств и ведомств.

    «Самый большой наш интерес в КНДР – укрепление поистине дружеских, партнерских отношений. Здесь наши друзья, они нас ждут. Так же, как мы ждем их у себя в Беларуси. Пришло время более активно развивать отношения», – заявил Рыженков. Он добавил, что комплекс интересующих обе стороны направлений отражён в тексте договора, который подпишут лидеры двух государств.

    Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила о предстоящем официальном визите Александра Лукашенко в КНДР 25-26 марта по приглашению Ким Чен Ына.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 11:50 • Новости дня
    Анонсирован предстоящий визит Лукашенко в КНДР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится в КНДР 25-26 марта для обсуждения развития сотрудничества и перспективных проектов между двумя странами.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится с официальным визитом в КНДР 25-26 марта, передает РИА «Новости».

    В поездке Лукашенко встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения развития сотрудничества и перспективных проектов между двумя странами.

    Пресс-служба белорусского президента уточнила: «Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР». Центральным событием визита станут переговоры между лидерами.

    Ожидается, что главы государств обсудят весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, а также определят ключевые сферы взаимного интереса и наиболее перспективные проекты для реализации. В сообщении подчеркивается, что визит призван укрепить договорно-правовую базу и активизировать двустороннее сотрудничество между Беларусью и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Ким Чен Ын может приехать в Россию после согласования всех деталей. Ким Чен Ын остается желанным гостем для российской стороны.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел страны. Явка на выборах составила 99,99%.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 13:21 • Новости дня
    Лавров анонсировал установку памятника военным КНДР в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Памятник, посвященный военным КНДР, которые помогли освободить Курскую область от украинских боевиков, будет установлен в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что памятник, посвященный военным Корейской Народно-Демократической Республики, которые участвовали в освобождении Курской области от украинских боевиков, планируется установить на территории России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такой шаг станет «практическим воплощением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    Лавров подчеркнул, что недавно в столице КНДР – Пхеньяне – уже открыли памятник героям, принимавшим участие в этих событиях, и Россия ответит аналогичным жестом. По его словам, «союзническая помощь корейских друзей» стала важным элементом освобождения региона.

    В апреле 2025 года президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет чтить героев из КНДР, внесших вклад в освобождение Курской области. В тот же период Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о решении Ким Чен Ына воздвигнуть в Пхеньяне памятник в память о подвигах бойцов КНДР в этих событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области.

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в церемонии в честь солдат КНДР, погибших в Курской области.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram заявил о планах увековечить память героев КНДР на курской земле.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 01:13 • Новости дня
    Ким Чен Ын встретил Лукашенко на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

    Tекст: Катерина Туманова

    На площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна 25 марта состоялась церемония приветствия президента Белоруссии Александра Лукашенко, прибывшего с официальным визитом в КНДР по приглашению лидера страны Ким Чен Ына.

    «На месте церемонии стояли государственные флаги КНДР и Белоруссии, также были выстроены почетный караул и почетная кавалерия Корейской Народной Армии (КНА), Центральный военный оркестр Минобороны», – сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).В рамках программы церемонии был дан 21 артиллерийский залп салюта и исполнены государственные гимны Белоруссии и КНДР.

    «Александр Лукашенко в сопровождении товарища Ким Чен Ына произвел смотр почетного караула КНА. Состоялся также церемониальный марш почетного караула КНА.

    На четверг, 26 марта, запланированы переговоры Лукашенко и Ким Чен Ын в резиденции «Кымсусан», сообщал Telegram-канал «Пул первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын с конницей встретил Лукашенко в Пхеньяне. Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне в благодарность за помощь в СВО.


    Комментарии (0)
    Главное
    Песков: Растущий мировой спрос может сделать российскую нефть дефицитом
    Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    Захарова: Запад реагирует на русскую народную музыку и танцы как черт на ладан
    В Одесской области запретили русский язык в культуре и образовании

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации