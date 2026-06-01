Путин сообщил о росте числа многодетных семей в России
В России растет число многодетных семей, а все больше молодых людей мечтают иметь троих и более детей, заявил президент Владимир Путин во время церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.
«Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.
Кроме того, президент назвал статус многодетных родителей подлинным человеческим счастьем. Он также выразил уверенность в том, что подобный образ жизни станет вдохновляющим примером для множества граждан страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти создают все условия для увеличения числа многодетных семей.
Глава государства назвал родительство величайшим счастьем для человека. В прошлом году президент провел видеоконференцию с удостоенными почетных званий родителями.