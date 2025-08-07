Ямпольская рассказала о запуске новых инициатив по языковой политике

Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
Советник президента России Елена Ямпольская рассказала о новых инициативах по поддержке русского языка.
В своем Telegram-канале Ямпольская напомнила, что в этом году исполняется первый год со дня создания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. За это время прошли два заседания с участием президента, по итогам которых были даны перечни поручений: 39 поручений от декабря 2024 года и 13 – от июля 2025 года.
Ямпольская сообщила, что 11 июля президент России подписал Указ об утверждении Основ государственной языковой политики, и теперь правительство разрабатывает план мероприятий по их реализации с финансированием до 1 октября. Ведется активная работа с Минобрнауки над федеральным законом «О языках народов Российской Федерации».
Также Ямпольская подготовила проекты указов о Дне языков народов России и о праздновании 225-летия поэта Федора Тютчева в 2028 году. Подготовка к финалу конкурса «Родная игрушка» завершится в сентябре в Национальном центре «Россия».
В этом же центре создается интерактивное пространство, посвященное русскому языку, которое появится и во Владивостоке. К молодежной игре «Скажи по-русски!» уже присоединилось 130 тыс. пользователей. Программа по возрождению чтецких практик начнет работать в школах с 1 сентября. К проекту подключаются театры и профессиональные артисты, а также создается сетевая платформа для распространения инициативы.
В июле президент России Владимир Путин утвердил основы новой государственной языковой политики.