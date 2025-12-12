Министр обороны Британии услышал, как «тень войны стучит в дверь Европы»

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Британии Эл Карнс заявил, что «тень войны стучит в дверь Европы», сообщает Politico. Такое заявление прозвучало на церемонии запуска новой британской Службы военной разведки (MIS) на базе ВВС в Уитоне.

Карнс подчеркнул, что НАТО и его союзники должны быть готовы к угрозам и «войнам необходимости», подчеркивая, что примером служит спецоперация на Украине.

По словам Карнса, европейцам предстоит столкнуться не с «войнами по выбору», а с конфронтациями, которые потребуют серьезных человеческих жертв.

«Нужно убедить население, что угрозы извне напрямую влияют на их жизнь, расходы, цены на продукты и топливо, а также государственные расходы в целом», – заявил министр.

Руководитель военной разведки Эдриан Берд добавил, что за год враждебная разведывательная активность против военных Британии выросла более чем на 50%, особенно со стороны Ирана, Китая и России.

Новая Служба военной разведки объединит одноименные подразделения армии, флота и ВВС для ускорения обмена информацией, как рекомендовано в последнем Стратегическом оборонном обзоре. В структуре появится и подразделение контрразведки, задачей которого станет защита персонала, техники и систем вооружённых сил от зарубежного вмешательства.

Сотрудники новой службы будут анализировать широкий спектр данных: от спутниковых снимков и видео с дронов до информации, полученной агентами на местах. Между тем в руководстве отмечают нехватку кадров-разведчиков – министр по делам ветеранов Луиза Сандер-Джонс заявила журналистам, что этот вопрос остается одной из главных задач для правительства.

Власти Британии заняли второе место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса усилить оборону для предотвращения войны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Евросоюза по подготовке к возможному конфликту с Россией и пообещал препятствовать этим действиям.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в подготовке новой войны в Европе и указал на рост активности военных союзов.

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами.

«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.