    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    12 декабря 2025, 11:31 • Новости дня

    Министр обороны Британии услышал, как «тень войны стучит в дверь Европы»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Британии Аль Карнс заявил, что «тень войны стучит в дверь Европы» и предупредил, что странам НАТО следует быть готовыми к возможному конфликту, сообщает Politico.

    Министр обороны Британии Эл Карнс заявил, что «тень войны стучит в дверь Европы», сообщает Politico. Такое заявление прозвучало на церемонии запуска новой британской Службы военной разведки (MIS) на базе ВВС в Уитоне.

    Карнс подчеркнул, что НАТО и его союзники должны быть готовы к угрозам и «войнам необходимости», подчеркивая, что примером служит спецоперация на Украине.

    По словам Карнса, европейцам предстоит столкнуться не с «войнами по выбору», а с конфронтациями, которые потребуют серьезных человеческих жертв.

    «Нужно убедить население, что угрозы извне напрямую влияют на их жизнь, расходы, цены на продукты и топливо, а также государственные расходы в целом», – заявил министр.

    Руководитель военной разведки Эдриан Берд добавил, что за год враждебная разведывательная активность против военных Британии выросла более чем на 50%, особенно со стороны Ирана, Китая и России.

    Новая Служба военной разведки объединит одноименные подразделения армии, флота и ВВС для ускорения обмена информацией, как рекомендовано в последнем Стратегическом оборонном обзоре. В структуре появится и подразделение контрразведки, задачей которого станет защита персонала, техники и систем вооружённых сил от зарубежного вмешательства.

    Сотрудники новой службы будут анализировать широкий спектр данных: от спутниковых снимков и видео с дронов до информации, полученной агентами на местах. Между тем в руководстве отмечают нехватку кадров-разведчиков – министр по делам ветеранов Луиза Сандер-Джонс заявила журналистам, что этот вопрос остается одной из главных задач для правительства.

    Власти Британии заняли второе место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса усилить оборону для предотвращения войны.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Евросоюза по подготовке к возможному конфликту с Россией и пообещал препятствовать этим действиям.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в подготовке новой войны в Европе и указал на рост активности военных союзов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами.

    «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.

    12 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    Лукьянов напомнил биографию отца Рютте после слов генсека НАТО о войне с Россией
    Лукьянов напомнил биографию отца Рютте после слов генсека НАТО о войне с Россией
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Политолог Федор Лукьянов прокомментировал выступление генсека НАТО Марка Рютте, напомнив об особенностях биографии его отца в годы Второй мировой войны.

    Политолог Федор Лукьянов обратил внимание на биографию отца  генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в Берлине заявил, что европейские страны – «следующая мишень России».

    «Мы должны быть готовы к войне такого масштаба, в которой сражались наши деды и прадеды», – заявил Рютте.

    Лукьянов напомнил, что, согласно официальным данным, отец генсека НАТО был предпринимателем в Индонезии, тогда являвшейся колонией Нидерландов, и провел некоторое время в лагере для интернированных после того, как страна была занята Японией.

    «Любопытно, с какой стороны сражались его деды и прадеды», – отметил Лукьянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генсек НАТО Марк Рютте призвал участников Альянса усилить оборону для предотвращения возможной войны. Он отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают угрозу для НАТО.

    Также он подчеркнул необходимость увеличения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к войне с Россией.

    11 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подчеркнул необходимость роста оборонных расходов среди европейских стран, передает РИА «Новости».

    По его словам, для достижения целей в области обороны Европа должна тратить не меньше, чем США. Рютте заявил: «Нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно.

    Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    Президент России Владимир Путин отметил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    10 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

    Выступая в Совете Федерации, Лавров констатировал, что финская элита, по его мнению, так и не преодолела русофобских настроений, несмотря на многолетние добрососедские отношения между двумя странами, передает ТАСС.

    «Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия теряет возможность строить дома и поддерживать производство из-за прекращения поставок российского леса.

    Экономика Юго-Восточной Финляндии переживает коллапс из-за разрыва экономических связей с Россией.

    Финляндия не смогла выделить средства на замену дорожных указателей с названиями российских городов.

    10 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    НАТО впервые применило «летающие радары» у арктических границ России
    НАТО впервые применило «летающие радары» у арктических границ России
    @ Jana Rodenbusch/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий сообщил о начале применения странами НАТО самолетов дальнего радиолокационного обнаружения для разведки у северных границ России.

    Он отметил, что конкуренция в Арктике усиливается, а коллективный Запад стремится установить международный режим управления Северным морским путем и ослабить российскую юрисдикцию в этом ключевом регионе, передает РИА «Новости».

    На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» Корецкий заявил, что НАТО наращивает силовой потенциал в западной части Арктики под предлогом военно-политического сдерживания России. По его словам, разведывательная активность альянса в акватории Баренцева моря значительно возросла.

    Корецкий подчеркнул, что основным инструментом технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли, однако с каждым годом растет применение авиационной разведки на границе с Россией. Впервые было зафиксировано прямое использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО в этом районе.

    «Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли. С каждым годом наращивается применение авиационной разведки в непосредственной близости от государственной границы России. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО», – отметил Корецкий.

    Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, называемые «летающими радарами», предназначены для дальнего выявления воздушных и морских объектов противника.

    Ранее главком ВМФ назвал Арктику стратегически важной для России.

    9 декабря 2025, 22:22 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    «Рейтинг недружественных правительств» показал перемены в антироссийской враждебности
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия, Британия, Латвия – так выглядит тройка наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств», составленному редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом враждебность государств коллективного Запада к Москве в сравнении с октябрем выросла, однако есть и позитивные тенденции: Вашингтон и Прага постепенно переосмысляют диалог с Москвой.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за ноябрь, страны ЕС и НАТО стали относиться к России более враждебно. На это указывают ряд действий европейских государств: среди них запрет на выдачу новых многоразовых виз для граждан РФ, подписание антироссийской резолюции в ООН и продолжение поддержки Украины.

    Первую строчку в рейтинге заняла Германия с показателем в 85 баллов. Ее позиция объясняется серией недружественных военно-политических действий: поставка комплексов Patriot Украине, увеличение финансовой поддержки Киева, а также участие в военных учениях НАТО Freezing Winds в Финском заливе.

    Лидер рейтинга в октябре, Британия, пустилась на второе место, набрав 80 очков. Тем не менее страна сохранила главенство в сфере санкционного давления на Россию. В ноябре Лондон ввел ограничения в отношении нескольких компаний РФ, а также активно призывал к передаче замороженных активов Украине.

    Тройку лидеров замыкает Латвия (75 баллов). Эта прибалтийская страна направила ВСУ 21 БТР, а также передавала деньги в пользу инициативы по закупке вооружений для Киева PURL. Четвертое место разделили Франция и Швеция. Оба государства в ноябре договорились с Украиной о поставках истребителей Rafale и Gripen.

    Пятыми в рейтинге оказались Литва, Финляндия и Эстония, набравшие по 65 очков. Все перечисленные страны в той или иной мере осуществляли финансовую поддержку ВСУ.

    США стали чуть более дружественными по отношению к России, и как результат потеряли два места в таблице: если в октябре они занимали четвертую строчку, то теперь с результатом в 60 баллов на шестом месте. Их «соседом» стала Испания.

    Больше всего государств расположились на седьмой позиции. Так, по 55 очков набрали Дания, Италия, Канада, Польша и Чехия. Ниже с показателем в 50 баллов идут Нидерланды, Португалия и Словения, отличившиеся в военном плане лишь участием в учениях НАТО. Тем не менее все эти страны выступили соавторами антироссийской резолюции в ООН.

    На девятом месте расположились Ирландия, Болгария и Бельгия (40 очков), все еще препятствующая другим членам ЕС использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Замыкают десятку четыре государства: Румыния, Норвегия, Греция и впервые попавшая в рейтинг Австралия. Все эти страны набрали по 35 баллов.

    Топ-10 главных недоброжелателей России в ноябре покинули Венгрия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия и Хорватия. Наименее же «недружественными» оказались Багамские Острова, Лихтенштейн, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и Тайвань, получившие лишь пять очков.

    Наиболее резкий рост индекса показали страны, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – в частности, Германия, Испания, Латвия и Швеция. Параллельно значительно выросло число правительств, чьи действия были расценены как демонстративно враждебные на дипломатическом уровне: максимальный балл в этой категории теперь присвоен сразу 15 правительствам, что значительно больше показателей октября.

    9 декабря 2025, 22:23 • Новости дня
    Дугин назвал санкции Лондона агонией Запада

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский философ Александр Дугин прокомментировал введение Лондоном санкций против себя и основанного им Центра геополитической экспертизы, он отметил неожиданность этой меры.

    Дугин в разговоре с РИА «Новости» назвал такое решение «агонией» и, по его мнению, признанием Западом растущего глобального влияния российских идей, консервативной революции и традиционализма. «Это акт агонии, на мой взгляд, цензура», – заявил философ.

    Дугин также признался, что был удивлен появлению своего имени в британском санкционном списке. Он подчеркнул, что был уверен в наличии ограничений со стороны Британии уже с 2014 года, поскольку санкции против него ввели в США, ряде других стран, а позднее и в Евросоюзе.

    По словам Дугина, для него стало неожиданностью, что новость о санкциях только сейчас стала актуальной для кого-то. Он отметил, что не может выезжать за границу уже много лет и не планирует это делать, поэтому считает введение новых ограничений формальностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия расширила антироссийский санкционный список. В список добавили семь новых позиций. Под рестрикции попал философ Александр Дугин. Военно-аналитический центр «Рыбарь» вместе с руководителем Михаилом Звинчуком также оказались в обновленном списке.

    11 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Польский генерал захотел сжечь Калининград

    Польский генерал Громадзинский: Мы можем сжечь Калининград

    Польский генерал захотел сжечь Калининград
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший командующий Европейским корпусом Ярослав Громадзинский оценил возможность удара по Калининградской области в контексте потенциальных угроз со стороны России.

    Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области, ссылаясь на гипотетическую угрозу со стороны России, рассказал бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в интервью порталу Fakt, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, долгое время Калининградское направление воспринималось военными как укрепленный бункер, но ситуация, по мнению генерала, требует более жестких сигналов.

    «Сегодня нужно четко сказать русским: Мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», – заявил Громадзинский. Он считает, что Польша вместе с союзниками по НАТО должны создавать для Москвы серьезные стратегические дилеммы, которые могли бы ослабить возможные планы России.

    Громадзинский подчеркнул, что Варшава не стремится прибегать к «крайним мерам», однако предупредил о готовности жестко ответить при необходимости. По его словам, «если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью – на расстоянии 300 километров всё сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем». Генерал подчеркнул, что это должно восприниматься как ясное предупреждение Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другой польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее заявил, что Варшаве нужно захватить Калининград и России нельзя размещать там свои войска.

    Позже в Калининграде по требованию российских властей закрылось польское консульство.

    А в ноябре стало известно. что Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы и осложнить обстановку на Северо-Западе России.

    9 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    Каллас заявила о нежелании Евросоюза подталкивать Украину к уступкам

    Каллас: ЕС не станет подталкивать Украину к уступкам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас озвучила позицию ЕС, подчеркнув, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева при обсуждении мира.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в ходе выступления в Европарламенте, что Евросоюз не собирается подталкивать Киев к уступкам в вопросе урегулирования конфликта, передает ТАСС. Она подчеркнула: «У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки – я считаю, что это принципиально неправильно».

    По словам Каллас, Евросоюз уже подготовил свои требования по будущему урегулированию, которые включают условия и для России. Она отметила, что для любого эффективного мирного плана необходимо участие европейских государств, и любые инициативы, не согласованные с европейцами или украинской стороной, не будут работать.

    Также Кая Каллас выразила уверенность, что у Европы якобы есть рычаги, чтобы предъявлять свои требования России в контексте достижения мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности на фоне штрафа для платформы X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны располагают «козырями» для урегулирования ситуации на Украине и хотят действовать совместно с США.

    А глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат сокращенный до 20 пунктов мирный план, подготовленный им совместно с европейскими лидерами.


    9 декабря 2025, 20:50 • Новости дня
    Британия ввела санкции против Дугина и аналитического центра «Рыбарь»
    Британия ввела санкции против Дугина и аналитического центра «Рыбарь»
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него семь новых позиций, говорится в обновленном документе, размещенном на сайте британского правительства.

    Среди лиц и организаций, попавших под рестрикции, оказались философ Александр Дугин, военно-аналитический центр «Рыбарь» вместе с его руководителем Михаилом Звинчуком, говорится в обновленной версии санкционного списка, передает ТАСС.

    Кроме того, под ограничения попали Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, Центр геополитических экспертиз, а также информационные ресурсы «Голос» и Euromore, базирующиеся в Брюсселе. Для всех фигурантов списка введены запрет на въезд в Британию и заморозка всех возможных активов на территории королевства.

    В четверг Лондон добавил Главное управление Генштаба ВС России и 11 российских граждан в обновленный санкционный перечень, указав причину ограничения как враждебную деятельность на Украине и по всей Европе.

    10 декабря 2025, 09:50 • Новости дня
    Шойгу заявил о появлении новых угроз для России из-за «зародышей НАТО»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Востока становятся ареной появления новых военных альянсов, которые представляют дополнительные угрозы России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    По его словам, формирование так называемых «зародышей НАТО» происходит под разными названиями, но суть их в том, что эти структуры развиваются и могут ухудшать региональную обстановку, передает ТАСС.

    Шойгу подчеркнул: «Они же создаются не для чего-то, а против кого-то. Здесь только остается понять и определить, против кого это все происходит». Он отметил, что предвестниками цветных революций обычно становятся неправительственные организации, финансируемые Западом, и внешнее влияние на молодежь. Эта тенденция, по мнению Шойгу, приобретает системный характер и требует пристального внимания со стороны государств и правительств региона.

    Секретарь Совбеза указал, что за любым активным вмешательством в дела государств стоят информационные инструменты и целенаправленное воздействие на студенческую среду. Он также подчеркнул, что предложения России по стратегическим наступательным вооружениям могут остановить разрушение существующей системы безопасности. По словам Шойгу, до завершения действия Договора о сокращении СНВ остается менее 100 дней, и Россия ждет реакции на свои инициативы.

    Кроме того, Шойгу заявил, что Россия не может игнорировать нарастающую военную активность Японии и проведения учений у российских берегов. По его словам, Япония стремительно наращивает военный потенциал, а размер ее оборонного бюджета должен составить 2%, что, по мнению Шойгу, свидетельствует о движении по натовскому сценарию.

    Секретарь Совбеза выразил обеспокоенность появлением новых ударных средств, в частности ракет, оставленных Соединенными Штатами после учений, а также решением о размещении ракет на японских кораблях. Он отметил, что проведение зарубежных военных учений в непосредственной близости от российских берегов расценивается как провокация и не может не вызывать тревогу у российской стороны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее.

    10 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Посольство России назвало циничными новые британские антироссийские санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Британии проявили «зашкаливающий цинизм», включив в новый санкционный список Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также представителей российских СМИ и политических исследовательских структур, говорится в официальном заявлении посольства России в Лондоне.

    «Цинизм принятого решения зашкаливает. Напомним, что главной функцией фонда является оказание поддержки тем проживающим за пределами родины россиянам, которые столкнулись с необходимостью защитить свои права в иностранных судах, но испытывают сложности с оплатой услуг юристов», – подчеркнули в посольстве, передает ТАСС.

    В дипмиссии считают, что внесение фонда в черный список фактически лишает самой незащищенной части российской диаспоры программ юридической поддержки. Особенно это касается тех, кто и без того часто сталкивается с давлением со стороны местных властей и испытывает серьезные трудности в защите своих интересов.

    Напомним, Британия расширила антироссийский санкционный список, добавив в него семь новых позиций. Под ограничения попали Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, Центр геополитических экспертиз, а также информационные ресурсы «Голос» и Euromore, базирующиеся в Брюсселе.

    Напомним, Британия входит в тройку наиболее недружественных по отношению к России правительств в ноябре, согласно ежемесячному «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД.

    11 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте признал военную мощь России

    Рютте подчеркнул значительную военную мощь России как угрозу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают непосредственную угрозу альянсу.

    Военная мощь России в настоящее время является значительной, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС. Он отметил, что «колоссальные вложения в оборонный бюджет позволили Москве перейти к военной экономике и ускорить процесс принятия решений, поскольку в России отсутствует та бюрократия, что существует в странах НАТО».

    «Именно поэтому они представляют непосредственную угрозу», – сказал Рютте журналистам в Берлине. По его словам, создание системы гарантий безопасности для Украины должно стать сигналом Москве, что она не сможет повторить подобные действия, зная о готовности разрушительного ответа со стороны альянса.

    Рютте подчеркнул, что этот вопрос находится среди главных приоритетов НАТО на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Марк Рютте призвал европейские страны увеличить свои оборонные бюджеты для защиты от возможного конфликта с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к потенциальному военному столкновению с НАТО и сможет ответить немедленно.

    До этого президент Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не собирается начинать военный конфликт с европейскими государствами, но готова к любому развитию событий.

    9 декабря 2025, 13:34 • Новости дня
    Песков назвал «полной глупостью» слова Мерца о подготовке нападения на НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия якобы готовится к нападению на НАТО, передает ТАСС. Песков отметил, что подобные заявления являются полной глупостью.

    Песков призвал слушать слушать первоисточник – президента Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее.

    «Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    10 декабря 2025, 09:39 • Новости дня
    Euractiv: Европейские страны пересмотрят оборонные проекты ЕК

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства на специальной сессии в январе 2026 года планируют дать оценку флагманским оборонным проектам Еврокомиссии, включая «стену дронов», сообщил портал Euractiv.

    В январе 2026 года страны ЕС намерены провести специальную сессию для обсуждения и оценки четырех оборонных проектов, предложенных Еврокомиссией. Среди них упоминается и инициатива по созданию «стены дронов», передает ТАСС.

    По информации портала, Еврокомиссия рассчитывает утвердить эти предложения до конца текущего года, однако лидеры государств ЕС ранее в октябре отложили их официальное одобрение. Источники Euractiv отмечают, что в ходе обсуждений страны могут предложить новые инициативы или даже пересмотреть полный список, что способно нарушить реализацию плана оборонной готовности, предложенного Брюсселем.

    Пакет принимаемых мер напрямую связан с планом SAFE, который предусматривает заемные инвестиции в размере 800 млрд евро для укрепления военного потенциала к 2030 году.

    ЕС аргументирует эти действия необходимостью реагирования на «российскую угрозу», хотя власти России такие обвинения неоднократно отвергали.

    Ранее Британия не смогла договориться с Евросоюзом о вступлении в оборонный фонд SAFE.

    Евросоюз создает «военный Шенген» для быстрого перемещения войск по Европе.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила о расширении проекта «стены дронов» на всю Европу.

    Газета ВЗГЛЯД объяснила причины «вооружения» Европы.

    10 декабря 2025, 22:50 • Новости дня
    Посол Келин связал компанию из Британии с атакой на «Аэрофлот» летом

    Tекст: Катерина Туманова

    Информационные системы «Аэрофлота» подверглись атаке летом, после чего был передан официальный протест по этому поводу британской стороне, напомнил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.

    «Гибридная война против России ведется очень активно. Мы только что передали официальную ноту относительно вопроса «Аэрофлота», который был атакован киберкомпанией из Великобритании. Это официальная нота. Мы отследили это», – приводит ТАСС слова посла в интервью Channel 4.

    Напомним, в июле «Аэрофлот» сообщал о сбое в информационных системах. Хакеры заявляли, что полностью уничтожили IT-инфраструктуру компании. При этом Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов «Аэрофлота».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Уголовное дело было заведено после перебоя в сервисах «Аэрофлота». В Кремле сообщили, что встревожены сообщениями об атаке на «Аэрофлот». В конце июля авиакомпания заявила о возвращении к полетам по расписанию.


    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    • Как подключить «Алису» в 2025 году: инструкции для телефона, компьютера и телевизора

      Голосовой помощник «Алиса» является одним из самых популярных устройств данного класса на российском рынке. Как установить и подключить данную систему искусственного интеллекта на разных устройствах, с какими проблемами можно столкнуться во время ее использования и что нужно сделать для их разрешения?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

