Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
ВЦИОМ: Путину доверяют 80,5% россиян
ВЦИОМ: Уровень доверия Путину составил 80,5%
Большинство (80,5%) россиян выразили доверие президенту России Владимиру Путину, при этом 76,5% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Данные опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ, свидетельствуют о том, что 80,5% доверяют президенту России Владимиру Путину. Уровень одобрения работы главы государства составил 76,5%.
Работу правительства России положительно оценили 46,3% участников опроса, главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 58,9% россиян, положительно оценили работу премьера 47,9% опрошенных.
Уровень поддержки «Единой России» составил 34,3% респондентов, ЛДПР – 10,2%, КПРФ – 9,2%, партию «Новые люди» поддержали 8,3%, за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,6%. Еще 8,9% россиян назвали непарламентские партии.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1-7 декабря 2025 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.