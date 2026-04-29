Путин поручил Кадырову поддержать пострадавших от паводка в Чечне
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу властей Чеченской Республики по ликвидации последствий стихии и призвал оказать максимальную помощь местным жителям.
Глава государства Владимир Путин обратился к руководителю Чечни Рамзану Кадырову с просьбой обеспечить всестороннюю поддержку людям, пострадавшим в результате паводка, передает РИА «Новости». Российский лидер подчеркнул важность заботы о гражданах, оказавшихся в зоне бедствия.
«Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей», – заявил президент в ходе встречи с руководителем северокавказского региона.
Путин также отметил эффективные усилия местных властей по борьбе с последствиями наводнения. Он обратил внимание на слаженное взаимодействие руководства республики с МЧС России, в частности с министром Александром Куренковым, который ранее был направлен в Чечню для координации спасательных работ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пострадавшие от стихии жители Чечни и Дагестана направили более 260 тыс. обращений на получение социальных выплат.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с главой республики Рамзаном Кадыровым вопросы оказания помощи региону.
Глава МЧС Александр Куренков посетил строительную площадку для лишившихся жилья семей в Гудермесе.