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В Лондоне гитариста The Rolling Stones обязали перекрасить розовую входную дверь
Муниципалитет лондонского района Вестминстер обязал 79-летнего гитариста рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуда изменить цвет входной двери его особняка, посчитав розовый оттенок неуместным для исторической застройки, сообщили СМИ.
Как пишет газета The Mail on Sunday, представители власти центрального района британской столицы сочли, что яркий цвет нарушает архитектурный облик фешенебельного квартала Мейда-Вейл. Особняк стоимостью семь млн фунтов стерлингов, что составляет 9,4 млн долларов по текущему курсу, музыкант приобрел в 2017 году, передает ТАСС.
«Кто-то сфотографировал дверь и сказал: «Такой цвет нельзя использовать». Ронни обратился в совет, и там согласились: «Нет, такой цвет нельзя использовать – покрасьте ее в черный». Это раздражает», – рассказал источник из окружения артиста.
Журналисты подчеркивают ироничность ситуации: одна из самых знаменитых композиций The Rolling Stones носит название Paint It Black. В тексте песни лирический герой буквально требует закрасить красную дверь черным цветом, не желая видеть никаких других оттенков.
Вуд проживает в доме с супругой Салли и двумя десятилетними дочерьми. В составе легендарной группы, продавшей более 250 млн копий альбомов, также продолжают выступать 82-летние Мик Джаггер и Кит Ричардс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае итальянская полиция разогнала вечеринку фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера.
В конце прошлого года в США опубликовали фотографии музыканта в компании бывшего американского президента Билла Клинтона.