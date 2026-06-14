В Лондоне гитариста The Rolling Stones обязали перекрасить розовую входную дверь

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет газета The Mail on Sunday, представители власти центрального района британской столицы сочли, что яркий цвет нарушает архитектурный облик фешенебельного квартала Мейда-Вейл. Особняк стоимостью семь млн фунтов стерлингов, что составляет 9,4 млн долларов по текущему курсу, музыкант приобрел в 2017 году, передает ТАСС.

«Кто-то сфотографировал дверь и сказал: «Такой цвет нельзя использовать». Ронни обратился в совет, и там согласились: «Нет, такой цвет нельзя использовать – покрасьте ее в черный». Это раздражает», – рассказал источник из окружения артиста.

Журналисты подчеркивают ироничность ситуации: одна из самых знаменитых композиций The Rolling Stones носит название Paint It Black. В тексте песни лирический герой буквально требует закрасить красную дверь черным цветом, не желая видеть никаких других оттенков.

Вуд проживает в доме с супругой Салли и двумя десятилетними дочерьми. В составе легендарной группы, продавшей более 250 млн копий альбомов, также продолжают выступать 82-летние Мик Джаггер и Кит Ричардс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае итальянская полиция разогнала вечеринку фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера.

В конце прошлого года в США опубликовали фотографии музыканта в компании бывшего американского президента Билла Клинтона.