Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии по обвинению в госизмене
В Калининградской области вынесли приговор 22-летнему местному жителю по делу о государственной измене, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следствие установило, что осужденный связался с представителями иностранной организации, действующей против безопасности России, передает РИА «Новости».
По заданию кураторов молодой человек расклеивал агитационные листовки в общественных местах Калининграда и Гурьевска с призывами вступать в ряды структуры. Кроме того, он выслеживал военные корабли в акватории Балтийского моря, а собранные сведения передавал за рубеж.
Прокуратура региона полностью поддержала государственное обвинение. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев», – говорится в заявлении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил 14 лет колонии жителю Томской области за фотографирование военных объектов.
В начале мая крымчанин получил 18 лет строгого режима за шпионаж за кораблями Черноморского флота.
В апреле жителя Кабардино-Балкарии приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу секретных данных иностранцу.