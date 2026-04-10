Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.4 комментария
Россия призвала прекратить развязанную США и Израилем войну
Основной задачей на нынешнем этапе является устранение первопричин разрушительного конфликта на Ближнем Востоке, то есть полное прекращение войны, начатой США и Израилем, заявили в МИД России.
В МИД отметили, что в результате этой войны пострадали государства Аравийского полуострова, а также продолжаются боевые действия в ливано-израильской приграничной зоне и наносятся удары по Ливану, которые должны быть немедленно остановлены, следует из заявления на сайте ведомства.
В сообщении дипведомства говорится: «Сегодня открывается возможность урегулирования сложной ситуации в зоне Персидского залива... На этом фоне выступаем за решение имеющихся между странами региона разногласий политико-дипломатическими средствами».
МИД России призвал все стороны, участвующие в переговорах в Исламабаде, проявить ответственность и воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шанс на мирное урегулирование. В ведомстве также подтвердили актуальность российской инициативы согласовать концепцию безопасности в зоне Персидского залива через диалог между всеми прибрежными странами – арабскими государствами и Ираном – совместно с внешними игроками.
Дипломаты отметили наличие сил, препятствующих мирному процессу, включая тех, кто развязал агрессию против Ирана и теперь обвиняет его в проблемах с судоходством в Ормузском проливе. В МИД подчеркнули, что до 28 февраля судоходство в этом регионе осуществлялось без перебоев.
Ранее глава Белого дома заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.
В пятницу иранская делегация прибыла в Исламабад для переговоров о прекращении огня.
Переговоры США и Ирана в Пакистане назначены на субботу.