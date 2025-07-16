Доли в шести дочках ЮГК передали в собственность России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Доли в шести компаниях перешли в собственность России по иску Генпрокуратуры к миллиардеру Константину Струкову и другим предпринимателям, передает РИА «Новости». По данным регистрационных документов, 15 июля Россия получила 100% долей в ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум».

Также в собственность государства перешли 45% и 35% долей в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», принадлежавших разным лицам. Россия получила 67% долей в уставном капитале ООО «Агрокомплекс «Экомодуль».

Кроме того, в числе переданных активов по 1% долей в ООО «Погрузочно-транспортное управление» и ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне компания ЮГК полностью перешла в собственность Росимущества.

Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» и связанных с ним организациях. Появились сообщения о том, что владелец ЮГК Струков был задержан.