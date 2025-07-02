ФСБ провела обыски в компании «Южуралзолото»

Tекст: Дарья Григоренко

Операция прошла также на территории шахты «Центральная» в рамках расследования уголовных дел о нарушениях в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, силовики выявили нарушения, которые затронули земельные участки в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области. В результате этих действий было зафиксировано загрязнение водоохранной зоны и обострение экологической обстановки.

В правоохранительных органах отметили, что ранее группа компаний уже участвовала в судебных разбирательствах с Ростехнадзором, пытаясь оспорить штраф за несоблюдение требований безопасности. Пресс-служба регионального управления ФСБ подтвердила участие своих сотрудников в следственных действиях.

Ранее полиция Курской области завершила расследование хищения 65 млн рублей, выделенных на экологическую реабилитацию реки Сейм, и передала дело в суд с обвинительным заключением.