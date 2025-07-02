Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
ФСБ провела обыски в компании «Южуралзолото»
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» и связанных с ним организациях.
Операция прошла также на территории шахты «Центральная» в рамках расследования уголовных дел о нарушениях в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности, передает ТАСС.
По данным правоохранителей, силовики выявили нарушения, которые затронули земельные участки в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области. В результате этих действий было зафиксировано загрязнение водоохранной зоны и обострение экологической обстановки.
В правоохранительных органах отметили, что ранее группа компаний уже участвовала в судебных разбирательствах с Ростехнадзором, пытаясь оспорить штраф за несоблюдение требований безопасности. Пресс-служба регионального управления ФСБ подтвердила участие своих сотрудников в следственных действиях.
Ранее полиция Курской области завершила расследование хищения 65 млн рублей, выделенных на экологическую реабилитацию реки Сейм, и передала дело в суд с обвинительным заключением.