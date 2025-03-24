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Курская полиция раскрыла хищения на 65 млн рублей при очистке реки Сейм
Полиция Курской области раскрыла хищения бюджетных средств на 65 млн рублей
Полиция Курской области завершила расследование хищения 65 млн рублей, выделенных на экологическую реабилитацию реки Сейм, и передала дело в суд с обвинительным заключением.
Курская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на очистку реки Сейм, пишет РИА «Новости».
Установлено, что контракт на 65 млн рублей заключили в 2019 году с организацией из Самарской области для реабилитации 17 км реки. Однако, по данным следствия, менее 20% работ было фактически выполнено. Организация, осуществлявшая технический надзор, не обнаружила нарушений.
Подрядная организация использовала строительную технику, которая не могла выполнить заявленный объем работ. Обвиняемыми признаны руководитель подрядной организации и технического надзора, а также работник, обеспечивавший минимальное выполнение скрытых работ для их приемки.
Дело возбуждено по статье 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Впервые в практике региона была создана специализированная группа для расследования столь крупного дела. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Бэкграунд (825 знаков)
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, включая бывших руководителей Корпорации развития Курской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения. Власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.