Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
С бывшего руководства Курской корпорации развития взыскали свыше 4 млрд рублей
Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, включая бывших руководителей Корпорации развития Курской области, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Среди ответчиков оказались Владимир Лукин, Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. Генпрокуратура инициировала взыскание, поскольку средства были выделены из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Надзорное ведомство пришло к выводу, что эти средства были незаконно присвоены при исполнении государственных контрактов.
Судебный иск рассматривался на закрытом заседании. Помимо взыскания основной суммы, суд постановил взыскать солидарно с ответчиков государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск с требованием взыскать с Лукина, его бывших и действующих заместителей, а также ряда других компаний более 3,2 млрд рублей, выделенных на возведение оборонных сооружений в регионе.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития превратилась в центр коррупции. Хинштейн обвинил руководство Корпорации развития Курской области в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.