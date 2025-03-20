С бывшего руководства Курской корпорации развития взыскали свыше 4 млрд рублей

Tекст: Антон Антонов

Среди ответчиков оказались Владимир Лукин, Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. Генпрокуратура инициировала взыскание, поскольку средства были выделены из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Надзорное ведомство пришло к выводу, что эти средства были незаконно присвоены при исполнении государственных контрактов.

Судебный иск рассматривался на закрытом заседании. Помимо взыскания основной суммы, суд постановил взыскать солидарно с ответчиков государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск с требованием взыскать с Лукина, его бывших и действующих заместителей, а также ряда других компаний более 3,2 млрд рублей, выделенных на возведение оборонных сооружений в регионе.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития превратилась в центр коррупции. Хинштейн обвинил руководство Корпорации развития Курской области в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.

