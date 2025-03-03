Хинштейн обвинил «Корпорацию развития Курской области» в саботаже

Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в нарушении моратория на застройку

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, компания не соблюла введенный мораторий на продолжение комплексного развития территории и заморозку строительства жилищного комплекса в городе Железногорске, сообщает ТАСС.

Хинштейн подчеркнул, что он выступает против застройки территорий, которые используются жителями для отдыха, даже если они юридически не являются лесными участками. Он назвал попытки корпорации сохранить проект прямым саботажем поручений главы региона. «Запрещаю какие-либо действия в этом направлении», – заявил Хинштейн.

Обращаясь к жителям Железногорска, врио губернатора заверил, что никакого строительства в городе не будет, пока власти не разберутся в ситуации. Также он поручил врио министра имущества Курской области Дмитрию Савину принять необходимые процессуально-правовые меры, а от временно исполняющего обязанности главы корпорации Александра Бережного Хинштейн ждет объяснений.

Ранее власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Позже Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.