Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции, посвященной первым ста дням работы в должности, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил: «Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области». Он подчеркнул, что злоупотребления, коррупция и воровство достигли масштабных размеров, передает ТАСС.

Генеральная прокуратура требует вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей в связи с оборонительными сооружениями, что лишь частично отражает масштаб проблем, добавил Хинштейн. По его словам, это лишь начало пути, так как уже возбуждены многочисленные уголовные дела с не менее значительными ущербами.

Ранее Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.

Напомним, власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.