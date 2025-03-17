Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.0 комментариев
Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения.
На пресс-конференции, посвященной первым ста дням работы в должности, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил: «Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области». Он подчеркнул, что злоупотребления, коррупция и воровство достигли масштабных размеров, передает ТАСС.
Генеральная прокуратура требует вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей в связи с оборонительными сооружениями, что лишь частично отражает масштаб проблем, добавил Хинштейн. По его словам, это лишь начало пути, так как уже возбуждены многочисленные уголовные дела с не менее значительными ущербами.
Ранее Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.
Напомним, власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.