Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Появилась информация о задержании владельца ЮГК Струкова
СМИ сообщили, что в Челябинске задержан владелец ООО «Управляющая компания ЮГК» и президент ПАО «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков, который пытался покинуть Россию. Однако представитель ЮГК опроверг задержание президента компании.
По информации «Коммерсанта», «Струков, несмотря на судебный запрет, пытался уехать из России». Уточняется, что Струков собирался вылететь 5 июля из Челябинска в Турцию «на личном бизнес-джете Bombardier, стоимостью свыше 50 млн долларов».
Росавиация запретила взлет воздушному судну, «на которое приставы ранее наложили арест». Как пишет издание, приставы изъяли у Струкова загранпаспорт, который к тому моменту уже был аннулирован миграционной службой МВД России.
Представитель ЮГК опроверг информацию о задержании главы компании, заявив, что в субботу Струков находился в офисе ЮГК в Москве, передает РИА «Новости».
«Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», – приводит РБК текст заявления компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото Группа компаний» и связанных с ним организациях. Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием обратить в доход государства компанию «Южуралзолото» миллиардера Струкова. Торги акциями энергокомпании ЮГК на бирже были остановлены из-за резких колебаний их стоимости и опасений потерь инвесторов.