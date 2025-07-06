Появилась информация о задержании владельца ЮГК Струкова

Tекст: Антон Антонов

По информации «Коммерсанта», «Струков, несмотря на судебный запрет, пытался уехать из России». Уточняется, что Струков собирался вылететь 5 июля из Челябинска в Турцию «на личном бизнес-джете Bombardier, стоимостью свыше 50 млн долларов».

Росавиация запретила взлет воздушному судну, «на которое приставы ранее наложили арест». Как пишет издание, приставы изъяли у Струкова загранпаспорт, который к тому моменту уже был аннулирован миграционной службой МВД России.

Представитель ЮГК опроверг информацию о задержании главы компании, заявив, что в субботу Струков находился в офисе ЮГК в Москве, передает РИА «Новости».

«Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», – приводит РБК текст заявления компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото Группа компаний» и связанных с ним организациях. Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием обратить в доход государства компанию «Южуралзолото» миллиардера Струкова. Торги акциями энергокомпании ЮГК на бирже были остановлены из-за резких колебаний их стоимости и опасений потерь инвесторов.