Генпрокуратура потребовала вернуть государству «Южуралзолото»

Tекст: Дарья Григоренко

Источник в ведомстве сообщил, что речь идет о 100% долей в ООО «Управляющая компания «ЮГК»» и всех акциях ПАО «Южноуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»), передает ТАСС.

По данным иска, Струков с 2000 года был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года – заместителем председателя заксобрания.

«В нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства он завладел имуществом ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», создав ПАО «ЮГК»», – говорится в заявлении прокуратуры.

Сейчас холдинг производит 450 тыс. унций золота в год, что эквивалентно примерно 14 тонн. Компания работает на месторождениях Челябинской области, Красноярского края и Хакасии. Капитализация «ЮГК» превышает 180 млрд рублей, выручка составляет 54 млрд рублей, а прибыль – 34 млрд рублей.

Накануне сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» и связанных с ним организациях.