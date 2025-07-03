Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.2 комментария
Генпрокуратура потребовала вернуть государству «Южуралзолото»
Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием обратить в доход государства компанию «Южуралзолото» миллиардера Константина Струкова, сообщил источник в Генпрокуратуре.
Источник в ведомстве сообщил, что речь идет о 100% долей в ООО «Управляющая компания «ЮГК»» и всех акциях ПАО «Южноуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»), передает ТАСС.
По данным иска, Струков с 2000 года был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года – заместителем председателя заксобрания.
«В нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства он завладел имуществом ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», создав ПАО «ЮГК»», – говорится в заявлении прокуратуры.
Сейчас холдинг производит 450 тыс. унций золота в год, что эквивалентно примерно 14 тонн. Компания работает на месторождениях Челябинской области, Красноярского края и Хакасии. Капитализация «ЮГК» превышает 180 млрд рублей, выручка составляет 54 млрд рублей, а прибыль – 34 млрд рублей.
Накануне сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» и связанных с ним организациях.